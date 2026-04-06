Shopping-Erlebnis versus Sonntagsschutz. Freiheit für den Handel versus Arbeitsschutz. Im Zeitalter des Onlinehandels wird kontrovers über verkaufsoffene Sonntage diskutiert. In einigen Orten im Kreis Ahrweiler gilt schon heute eine Sonderregelung.
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Sonntags sind die Geschäfte zu. Das ist in Deutschland so sicher wie das Amen in der Kirche. Der letzte Tag in der Woche soll der Ruhe, der Familie oder auch der Ausübung des Glaubens gewidmet sein. Aber warum darf die Buchhandlung in Maria Laach in der warmen Jahreshälfte an Sonntagen öffnen?