Handel im Kreis Ahrweiler Warum manche Läden sonntags öffnen dürfen Johannes Kirsch 06.04.2026, 05:00 Uhr

i Die Buchhandlung in Maria Laach hat ab dem 29. März regelmäßig auch an Sonntagen geöffnet. Rechtlicher Hintergrund ist eine Sonderregelung, die auch für andere Orte im Kreis Ahrweiler gilt. Johannes Kirsch

Shopping-Erlebnis versus Sonntagsschutz. Freiheit für den Handel versus Arbeitsschutz. Im Zeitalter des Onlinehandels wird kontrovers über verkaufsoffene Sonntage diskutiert. In einigen Orten im Kreis Ahrweiler gilt schon heute eine Sonderregelung.

Sonntags sind die Geschäfte zu. Das ist in Deutschland so sicher wie das Amen in der Kirche. Der letzte Tag in der Woche soll der Ruhe, der Familie oder auch der Ausübung des Glaubens gewidmet sein. Aber warum darf die Buchhandlung in Maria Laach in der warmen Jahreshälfte an Sonntagen öffnen?







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