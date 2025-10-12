Harsche Kritik aus Kreistag
Warum Kreis Ahrweiler keinen Alarm- und Einsatzplan hat
Angekündigter Starkregen weckt bei dem Menschen im Ahrtal Ängste vor einem erneuten Hochwasser - auch wenn die Meldungen sich nicht bewahrheiten, wie hier im September 2025 in Bad Neuenahr.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dass der Kreis Ahrweiler noch keinen Alarm- und Einsatzplan hat, empört die Mitglieder des Kreistags und im Kreis. Das war bei der jüngsten Sitzung in der Kreisverwaltung in Ahrweiler deutlich zu spüren.

Lesezeit 3 Minuten
Vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Kreis Ahrweiler immer noch keinen Alarm- und Einsatzplan (AEP). Dafür mussten sich Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Frank Linnarz bei der jüngsten Sitzung des Kreistags vor erbosten Fraktionsvertretern und einer großen Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern rechtfertigen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUnwetter

Top-News aus der Region