Wie lange wird der zusammengelegte Baukran auf der brachliegenden Baustelle in der Rheintalstraße in Bad Breisig noch sein tristes Dasein fristen? Das ist bisher noch völlig offen.

Es ist kein schönes Bild, das sich Passanten in der Rheintalstraße in Bad Breisig bietet: Seit 2019 befindet sich auf dem Grundstück Rheintalstraße 50 eine brachliegende Baustelle inklusive Kran, der vor sich hingammelt. Ein Ärgernis – auch für die Anwohner. Warum aber ist in all den Jahren dort nichts passiert?

„Sofern nicht nachgewiesen werden kann, dass vom Baukran eine Gefahr ausgeht, etwa durch auslaufende Betriebsstoffe, sind der Stadt die Hände gebunden.“

Die Bad Breisiger Stadtverwaltung

„Es gibt aktuell keine Rechtsvorschrift, die die Stadt dazu ermächtigt, die Beseitigung des Krans zu fordern“, heißt es seitens der Stadt Bad Breisig auf Anfrage unserer Zeitung. Und weiter: „Sofern nicht nachgewiesen werden kann, dass vom Baukran eine Gefahr ausgeht, etwa durch auslaufende Betriebsstoffe, sind der Stadt die Hände gebunden. Das Baurecht und auch das Ordnungsrecht bieten hierfür keine Rechtsgrundlage.“

Die Bauarbeiten auf dem besagten Grundstück wurden im August 2019 durch die untere Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Ahrweiler eingestellt, da die erforderliche Baugenehmigung nicht vorlag. Im Anschluss sind, der Kreisverwaltung zufolge, mehrere Bauanträge vonseiten des Bauherrn vorgelegt worden, die aber allesamt nicht prüffähig beziehungsweise genehmigungsfähig waren. „Nach unseren Informationen ist der Bauherr im Frühjahr 2024 verstorben. Seitdem gibt es auch keine Bemühungen mehr, den Bau fortzusetzen“, so die Kreisverwaltung. Aus Sicht der Kreisverwaltung geht von dem Grundstück keine Gefahr aus, da dieses vollständig eingezäunt und gegen fremdes Betreten gesichert ist.

i Baumaterialien einer benachbarten Baustelle auf dem Gehweg vor der Dauerbaustelle in der Bad Breisiger Rheintalstraße: Die Materialien sind in der Zwischenzeit entfernt worden. Martin Ingenhoven

Anwohner indes empfinden das anders. „ Seit Neuestem steht da Baumaterial von einer anderen Baustelle herum. Das steht zum Teil auch auf dem Fußweg. Das ist doch gefährlich für Kinder“, hatte ein Anwohner gegenüber unserer Zeitung geklagt. Auch die Stadtverwaltung hatte, wie sie mitteilt, einen Hinweis auf die Lagerung von Baumaterial auf dem Gehweg vor dem Grundstück Rheintalstraße 50 erhalten. „ Diesem wurde nachgegangen, und die Materialien wurden in der Zwischenzeit entfernt. Sie standen nicht im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am genannten Grundstück“, so die Stadt Bad Breisig.

Die erste Befassung mit dem ursprünglichen Bauvorhaben in der Rheintalstraße 50 erfolgte am 24. April 2018 im Bau-, Umwelt- und Ortsbildausschuss. Damals soll der Bauherr der Stadt zufolge mehrere Befreiungen vom geltenden Bebauungsplan beantragt haben. Diese betrafen unter anderem die Aufschüttungshöhen, Drempelhöhen sowie Dachgestaltung. Die Verwaltung habe empfohlen, so heißt es aus dem Rathaus, das Einvernehmen zu den Befreiungen nicht zu erteilen und zusätzlich eine Zurückstellung des Baugesuchs zu beantragen. Der Ausschuss sei dieser Empfehlung gefolgt.

Aufstellungsbeschluss zur 25. Änderung des Bebauungsplans gefasst

„Hintergrund war, dass sich durch eine Vielzahl ähnlicher Befreiungsanträge im Gebiet – insbesondere bei benachbarten Vorhaben – ein Bedarf zur Überarbeitung des gesamten Bebauungsplans abzeichnete“, erläutert die Stadtverwaltung. In der Sitzung des Stadtrats am 24. Oktober 2017 sei daher bereits zuvor ein Aufstellungsbeschluss zur 25. Änderung des Bebauungsplans gefasst worden. Ziel sei es gewesen, die bestehenden städtebaulichen Zielsetzungen an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. „Die Neuaufstellung wurde am 25. Januar 2018 ortsüblich bekannt gemacht“, so die Verwaltung.

In der Ausschusssitzung am 21. Januar 2020 sei das Bauvorhaben erneut beraten worden – mit überarbeiteter Planung und Verweis auf die bereits genehmigten Abweichungen bei umliegenden Gebäuden. „Da sich die neue Planung an den künftigen Inhalten der 25. Änderung orientierte, empfahl die Verwaltung diesmal die Zustimmung. Der Ausschuss erteilte daraufhin sein Einvernehmen zu den beantragten Befreiungen“, berichtet die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.