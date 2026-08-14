Umzug nach Bad Breisig geplant Warum „Koishi“-Inhaber Lokal in Zell verkaufen möchte Silke Müller 14.08.2026, 18:00 Uhr

i Mitte Juli ist das Restaurant „Koishi“ in Bad Breisig, Rheinufer 1, eröffnet worden. Silke Müller

Seit Mitte Juli kann man in Bad Breisig am Rheinufer im Restaurant „Koishi“ fernöstlich schlemmen. Und das soll auch lange so bleiben. Denn Inhaber Danh Nguyen möchte sich ganz auf den Standort konzentrieren. Was das für Konsequenzen hat.

Asiatische Grillspezialitäten, Sushi und Bowls: Damit will Danh Nguyen, Inhaber des Restaurants „Koishi“, das im Juli seine Pforten neben dem Hotel Rhein-Residenz, Rheinufer 1, in Bad Breisig eröffnet hat, seine Gäste verwöhnen. Dieses Konzept hat der 31-jährige Vietnamese, der schon seit zehn Jahren in Deutschland lebt, bereits in seinem ersten Restaurant mit dem Namen „Koi“ in Zell an der Mosel erprobt.







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