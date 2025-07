Als Sabine Assenmacher im April 2019 in der Bachovenstraße 20 in Sinzig ihr Geschäft „patchbags.de“ eröffnete, ging für sie ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Doch dieser ist nun vorbei. Am Freitag, 8. August, hat der Laden, in dem es nur handgefertigte Unikate in Form von T aschen und Patchwork-Taschen, Rucksäcken, Beuteln sowie Stickereien und weiteres textiles Design gibt, zum letzten Mal geöffnet. Dann ist Schluss.

„Es hat leider nicht sein sollen.“

Sabine Assenmacher

Dabei wäre die 61-jährige waschechte Sinzigerin – wie auch nebenan Daniela Welsch, Inhaberin der Metzgerei Windolf, die ebenfalls schließen muss –, am liebsten geblieben. „Ich hätte gern noch die zehn Jahre vollgemacht. Dann wäre auch mein Mann in Rente – das hätte gepasst. Aber es hat leider nicht sein sollen“, sagt Sabine Assenmacher.

Der Grund, warum sie ihren Laden aufgeben muss, ist ähnlich gelagert wie der bei der Metzgerei – mit dem Unterschied, dass der 61-Jährigen der Mietvertrag gekündigt wurde. Als Grund hatte der Eigentümer, der ein anderer ist als nebenan, angegeben, dass er sich selbstständig machen wolle und die Räumlichkeiten benötige. „Das macht mich schon sehr traurig, weil ich damit nicht gerechnet hatte“, meint Sabine Assenmacher. Anfang 2024 hatte das Haus, in dem sich ihr Geschäft befindet, den Besitzer gewechselt. Damals habe man ihr noch versichert, sie könne weitermachen. Aber jetzt sieht es eben ganz anders aus.

i Der Laden „patchbags.de“, in dem es nur handgemachte Unikate gibt, schließt am Freitag, 8. August. Silke Müller

Erst hatte Sabine Assenmacher überlegt, sich nach einem anderen Laden umzuschauen. Aber dann traf sie doch eine andere Entscheidung, wie es für sie beruflich weitergehen soll. „Das, was ich mir angesehen hatte, war entweder überteuert oder hätte aufwendig renoviert werden müssen“, erzählt sie. Ein Objekt habe ihr zugesagt, aber die Eigentümerin habe durchblicken lassen, das Haus verkaufen zu wollen. „Da hätte ich mich womöglich irgendwann mit dem gleichen Problem konfrontiert gesehen wie jetzt“, mutmaßt Sabine Assenmacher. „Das war für mich wie ein Wink mit dem Zaunpfahl: Ich lasse es mit dem Laden“, ergänzt sie.

Künftig auf Märkten unterwegs

Und dabei ist es auch geblieben, obwohl ihre Kunden das gern anders hätten. Viele hätten bedauert, dass sie ihr Geschäft schließen muss, und ihr angeboten, für sie nach einem anderen Ladenlokal zu suchen. Sie habe auch E-Mails mit Offerten erhalten, fügt sie hinzu. Über die Jahre ist „patchbag.de“ den Menschen eben ans Herz gewachsen. „Das merke ich jetzt umso mehr, denn viele kommen auf mich zu und sagen, dass ihnen etwas fehlen werde“, berichtet die Sinzigerin sichtlich gerührt und ergänzt: „Es ist schön zu sehen, dass man vermisst werden wird.“

Aber aus der Welt wird sie gar nicht sein. „So ganz aufhören, kann ich gar nicht“, sagt Sabine Assenmacher. Künftig will sie ihre handgefertigten Unikate auf Märkten in der Region anbieten, etwa auf dem Zwiebelsmarkt in Bad Breisig, dem Lebenskunstmarkt in Remagen oder auch beim Sprudelnden Sinzig. Auf diese Weise könne sie ohne Zeitdruck, den sie noch mit ihrem Laden hatte, produzieren und sich damit auch neuen Sachen beziehungsweise hochwertigeren Schnitten widmen, sieht sie die positive Seite ihrer Geschäftsaufgabe.

Und sie freut sich auch darauf, künftig mehr freie Zeit für sich zu haben, diese zu genießen und gleichzeitig auch in Ruhe nähen zu können. „Bisher hatte ich immer den Druck: Ich muss, ich muss, ich muss“, so Sabine Assenmacher, für die der Onlineverkauf keine Option ist. „Kunden möchten Handarbeiten sehen, fühlen und anfassen, eine Tasche auch mal tragen – eben wie ein Kleidungsstück“, sagt sie. Da seien Fotos allein nicht aussagekräftig genug.

Aber nun läuft erst einmal der Ausverkauf. „Alles aus dem Sortiment ist sehr stark reduziert, und es ist auch schon vieles weggegangen“, sagt sie. In der letzten Woche vor der Schließung erweitert sie übrigens noch einmal die Öffnungszeiten. Ab Montag, 4. August, hat „patchbag.de“ täglich von 9 bis 13 Uhr und am Freitag, 8. August, von 9 bis 18 Uhr geöffnet.