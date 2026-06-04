Idee in Bad Neuenahr-Ahrweiler Warum Grüne im Stadtrat Baumhaushotel abgelehnt haben Maja Wagener 04.06.2026, 20:00 Uhr

i Die Idee zu einem Baumhaushotel hatte Aaron Noack aus Bad Neuenahr-Ahrweiler in einem Fachausschuss vorgestellt und viel Zustimmung erfahren. Im Stadtrat wurde das Projekt jedoch abgelehnt. Animation Aron Noack. Jochen Tarrach

Als der Ideengeber für ein Baumhaushotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Vision vorstellte, waren viele Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses dafür. Im Stadtrat stimmte aber die Mehrheit dagegen, auch die Grünen. Was hat sie umgestimmt?

Die Idee für ein Baumhaushotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat der Stadtrat jüngst abgelehnt. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen überraschte mit ihrer Entscheidung: Hatten sie im Bau- und Planungsausschuss noch ihre Unterstützung signalisiert, stimmte sie im Rat dagegen.







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