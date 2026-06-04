Als der Ideengeber für ein Baumhaushotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Vision vorstellte, waren viele Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses dafür. Im Stadtrat stimmte aber die Mehrheit dagegen, auch die Grünen. Was hat sie umgestimmt?
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Die Idee für ein Baumhaushotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat der Stadtrat jüngst abgelehnt. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen überraschte mit ihrer Entscheidung: Hatten sie im Bau- und Planungsausschuss noch ihre Unterstützung signalisiert, stimmte sie im Rat dagegen.