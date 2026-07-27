Das Kleid wird vermutlich rot Warum gebürtige Kölnerin Weinkönigin in Mayschoß wird Thomas Weber 27.07.2026, 15:00 Uhr

i Laura Epstein freut sich, als Weinkönigin Mayschoß repräsentieren zu dürfen und schreckt auch nicht vor der Wahl der Ahrweinkönigin zurück. Thomas Weber

Laura Epstein wird die neue Mayschoßer Weinkönigin. Sie kommt nicht gebürtig aus dem Ort, sondern aus Köln und wuchs in Bergheim auf. Für eine Weinkönigin an der Ahr ist das eher ungewöhnlich. Wieso sie dennoch gut zu dem Amt passt.

Dass die jungen Frauen in den Winzerorten an der Ahr Schlange stehen, um das Amt der Ortsweinkönigin zu übernehmen, war vielerorts einmal. Zuletzt musste Mayschoß erleben, dass auch einmal gar keine Kandidatin bereitsteht. In der laufenden Saison ist das Amt nämlich vakant.







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