Laura Epstein wird die neue Mayschoßer Weinkönigin. Sie kommt nicht gebürtig aus dem Ort, sondern aus Köln und wuchs in Bergheim auf. Für eine Weinkönigin an der Ahr ist das eher ungewöhnlich. Wieso sie dennoch gut zu dem Amt passt.
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Dass die jungen Frauen in den Winzerorten an der Ahr Schlange stehen, um das Amt der Ortsweinkönigin zu übernehmen, war vielerorts einmal. Zuletzt musste Mayschoß erleben, dass auch einmal gar keine Kandidatin bereitsteht. In der laufenden Saison ist das Amt nämlich vakant.