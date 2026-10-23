Innovationen made im Brohltal
Warum Fingerhuth Heat-Protection so erfolgreich ist
Firmeninhaber Maik Fingerhuth, Produktionsleiter Kai Ballsieper und Chief Sales Officer Jörn-Bo Hein (von links).
Firmeninhaber Maik Fingerhuth, Produktionsleiter Kai Ballsieper und Chief Sales Officer Jörn-Bo Hein (von links).
Tim Schorn

Kaum einer wird den Namen schon einmal gehört haben, und dennoch ist Fingerhuth Heat-Protection mit Sitz in Niederzissen ein echter Global Player, hat Kunden auf der ganzen Welt. Aber was macht das Unternehmen so besonders? 

Lesezeit 4 Minuten
Es ist ein absoluter Albtraum: Auf einmal entzündet sich ein Lithium-Ionen-Akku von selbst. Das Feuer breitet sich in kürzester Zeit aus und lässt sich nur schwer löschen. Mehr als 1000 Grad Celsius Hitze, wenige Minuten bis zum Vollbrand, eine unglaubliche Energiemenge mit toxischen Gasen.
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