Pflege im Kreis Ahrweiler Warum es die Dr. von Ehrenwall’sche Klinik schwer hat Silke Müller 08.12.2025, 15:00 Uhr

i In der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler fehlt es an Pflegekräften. Silke Müller

Der Mangel an Fachkräften in der Pflege stellt eine ganze Branche vor Herausforderungen. Besonders schwierig ist es für spezialisierte Fachkrankenhäuser. Warum? Das wird am Beispiel der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler deutlich.

Dass es einmal in Deutschland zu einem Mangel an Fachkräften in der Pflege kommen würde, ist für keinen in der Branche überraschend – und eigentlich schon seit rund 20 Jahren bekannt. Das sagt Dr. Christoph Smolenski, Geschäftsführer der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler.







Artikel teilen

Artikel teilen