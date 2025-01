Wie Wahlwerbung wirken kann Warum ein Plakat im Ahrtal triggert 22.01.2025, 06:00 Uhr

i Das Plakat, das in der Straße Am Mühlenteich nicht gut angekommen ist, wurde inzwischen ausgetauscht. Claudia Pfeiffer

Wenn Wahlwerbung provozieren will, kann das auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Dass ein salopper Slogan zum Thema Flut im Ahrtal triggern kann, hat die Partei Die Linke erfahren und reagiert.

Die Wahlkampagne der Linken hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler Reaktionen ausgelöst. „Ist Dein Dorf unter Wasser, steigen Reiche auf die Yacht“ – dieser Slogan kommt nicht gut an bei Anliegern der Straße Am Mühlenteich, wo das Plakat, 500 Meter von der Ahr entfernt, an einem Laternenpfahl prangt.

