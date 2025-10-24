Nach Demo in Wershofen Warum die VG Adenau gegen die AfD Flagge zeigt 24.10.2025, 18:00 Uhr

i Eine Veranstaltung der AfD in Wershofen hat in der Verbandsgemeinde Adenau für Aufruhr gesorgt. Am Veranstaltungstag demonstrierten engagierte Bürger gegen die Veranstaltung. Auch Mitglieder des Adenauer Verbandsgemeinderats und der Verbandsgemeindebürgermeister waren unter den Demonstranten. Claudia Voß

Eine Veranstaltung der AfD hat in der Verbandsgemeinde Adenau für Aufruhr gesorgt. Doch wie sollte man in diesen Zeiten eigentlich politisch mit der AfD umgehen? Unsere Zeitung hat hierzu mit Guido Nisius, Bürgermeister der VG Adenau, gesprochen.

Die Veranstaltung der AfD in Wershofen hat in der Verbandsgemeinde Adenau für Gesprächsstoff gesorgt. Rund 100 Bürger waren am Veranstaltungstag vor Ort, um gegen die Veranstaltung zu demonstrieren. Auch Mitglieder des Adenauer Verbandsgemeinderats waren unter den Demonstranten.







Artikel teilen

Artikel teilen