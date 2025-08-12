Seit geraumer Zeit und noch mindestens bis Dezember ersetzten Busse die im Wiederaufbau befindliche Ahrtalbahn. Sie fahren die Bahnhöfe und noch viele Haltepunkte mehr im Ahrtal an. Nur einen Ort lassen sie links liegen: Altenburg.

Andreas Hermes aus Altenahr gehört zu den Nutzern des Schienenersatzverkehrs (SEV) im Ahrtal. Erst neulich war er wieder auf die Busse angewiesen, die die Züge der Ahrtalbahn in der Zeit des Wiederaufbaus der Gleisstrecke ersetzen. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf, das ihn veranlasste, sich an unsere Zeitung zu wenden.

i In Dernau ist eine Haltestelle des SEV am Bahnhof vorhanden. Martin Gausmann

„Ich stellte fest, dass der SEV auf dem Weg von Remagen nach Ahrbrück zwar in jedem Ort hält, aber nicht in Altenahr-Altenburg“, so Hermes. Okay, Altenburg hat keinen Bahnhof, wird also auch nicht von der regulären Ahrtalbahn bedient. Aber das gilt auf der Strecke auch für die „Bunte Kuh“, für Marienthal und die Festplätze in Dernau und Mayschoß sowie für Laach und Reimerzhofen – alles Orte ohne Bahnhof, die aber von den Bussen des SEV angefahren werden. Nur in Altenburg hält der Bus nicht.

i Auch in Laach hält der SEV. Martin Gausmann

Keine Anfrage, keinen Stopp

Der Grund dafür, den Thorsten Müller nennt, ist beinahe banal: „Bei den anderen Halten gab es damals konkrete Anfragen. Uns ist aus der Zeit keine Anfrage aus Altenburg bekannt“, teilt der Direktor des zuständigen Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord auf Anfrage mit. Und es besteht auch wenig Hoffnung, dass sich das noch ändern könnte. „Aufgrund der hohen Bedienungsqualität mit anderen Buslinien erscheint es uns jetzt bis zur Wiederaufnahme des Schienenverkehrs im Dezember nicht mehr angemessen, noch weitere Halte aufzunehmen“, so SPVN-Nord-Verbandsdirektor Müller.

i In Mayschoß hält der SEV am Festplatz. Martin Gausmann

Überhaupt sind Planung und Abstimmung solcher Fahrpläne eine recht komplizierte Angelegenheit mit einigen Beteiligten. Da gibt es den Betreiber der Ahrtalbahn, die DB Regio mit ihrem Geschäftsbereich Region NRW. In Abstimmung mit dem Landkreis Ahrweiler übernimmt der SPNV-Nord als Aufgabenträger die Aufstellung der Fahrpläne auch für den Schienenersatzverkehr. Die DB Regio NRW als Betreiber ist dann wieder für die Ausschreibung der Busfahrten und die Beauftragung der Busunternehmen zuständig.

Am Anfang waren kaum Busse zu bekommen

Das alles war nach dem Flutereignis von 2021 nicht leicht. „Generell war es insbesondere in den ersten Monaten schwierig, ausreichend Busse für den SEV zu finden. Auch in anderen von der Flut betroffenen Gebieten in der Eifel waren SEV-Busse gefordert“, erläutert Thorsten Müller die Probleme. „Insbesondere im ersten Jahr nach der Flut im Juli 2021 war die Bundesstraße durch Flutschäden in einigen Abschnitten nicht befahrbar. So musste zeitweise ein Umweg über die angrenzenden Eifelhöhen gefahren werden. Auch in Ahrweiler und Bad Neuenahr waren Umwege erforderlich“, schildert der Verbandsdirektor die Herausforderungen.

i Und in Altenahr gibt es eine SEV-Haltestelle am Friedhof. Martin Gausmann

Und dann gibt es weitere Hürden: „Eine Herausforderung hinsichtlich der Buskapazitäten sind die Feste und Veranstaltungen im Ahrtal. Hier müssen bei Großveranstaltungen zusätzliche Busse, insbesondere in den Abendstunden, verkehren“, so Thorsten Müller. Aktuell sind standardmäßig neun Busse für den Schienenersatzverkehr im Ahrtal im Einsatz, die von 18 Fahrern gefahren werden. Zu besonderen Anlässen werden weitere Busse und Fahrer eingesetzt.