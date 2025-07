Die Zahl der Fachgeschäfte hat in den vergangenen Jahrzehnten drastisch abgenommen – auch in Sinzig. Jetzt verliert die Stadt ihre letzte Metzgerei.

Die Metzgerei Windolf ist in Sinzig eine Institution. Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Fleischerei-Fachgeschäft in der Bachovenstraße nahe dem Kirchplatz. Doch diese Ära wird Ende des Monats zu Ende gehen. Denn Inhaberin Daniela Welsch, gelernte Fleischerin und eingetragen in der Handwerkerrolle, zieht mit ihrem Laden in die Hauptstraße 87 nach Bad Neuenahr um. Ein herber Verlust für die Stadt Sinzig, die künftig ohne ein Metzgereifachgeschäft dasteht. Hinzu kommt, dass die 52-Jährige von sich aus gar nicht vorhatte, ihren alteingesessenen Standort zu verlassen. Aber es blieb ihr keine Wahl.

„Das alles geht mir schon sehr nahe. Ich wäre hier nicht weggegangen.“

Daniela Welsch

„Mein Mietvertrag ist nicht verlängert worden“, nennt Daniela Welsch den Grund ihres Wegzugs aus Sinzig im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass er seine Räumlichkeiten in der Bachovenstraße selbst benötige, habe ihr der Eigentümer im vergangenen Mai mitgeteilt. Ein Tag, an den sich die Inhaberin der Metzgerei Windolf noch sehr gut erinnert. „Das war natürlich zuerst ein Schock, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Es war, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden“, erzählt sie und betont: „Das alles geht mir schon sehr nahe. Ich wäre hier nicht weggegangen.“

Kein Wunder, denn in all den Jahren hat sie eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Kundschaft aufgebaut – mit vielen ist sie per du und tauscht sich gern während des Verkaufs mit ihnen aus. „Ich habe gesehen, wie die Kinder meiner Kunden aufgewachsen sind, und ich kenne die Familiengeschichten. Genau das ist der Unterschied zu Supermärkten“, sagt Daniela Welsch. „Die Wurzeln sind tief, aber jammern nützt halt nichts“, weiß sie und hofft, dass ihre Sinziger Kunden ab dem 5. August Wurst und Fleisch dann eben in ihrem neuen Laden in Bad Neuenahr kaufen.

i Auf dem schmiedeeisernen Schild steht der Name des Fleischerei-Fachgeschäfts Windolf in der Sinziger Bachovenstraße. Silke Müller

Sie weiß aber auch, dass die Kreisstadt nicht für jeden auf dem Weg liegen wird. Trotzdem ist sie guter Dinge, den einen oder anderen sehr wohl in ihrem künftigen Geschäft begrüßen zu können. „Neulich habe ich mich dort gegenüber ins Café gesetzt und einfach die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Da ist mir aufgefallen, dass dort viele Sinziger unterwegs sind. Da habe ich noch bei mir gedacht: ,Kein Wunder, dass in Sinzig nicht so viel los ist’“, erzählt Daniela Welsch.

Und sie ist ja auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler keine Unbekannte. Schließlich hat sich ihr Vater, Firmengründer Heinz Windolf, dort 1972 selbstständig gemacht und den Familienbetrieb mit hauseigenem Partyservice aufgebaut. „Wir waren in der Ahrweiler Straße in Hemmessen, da, wo heute das Deutsche Rote Kreuz ist“, so Daniela Welsch rückblickend. Genau dort hat sie auch später ihre Lehre begonnen.

„Seit ich in Bad Neuenahr am Renovieren bin, habe ich nur positives Feedback erfahren.“

Daniela Welsch

Und die Älteren in der Kreisstadt würden sich auch noch an sie und den alten Laden erinnern, meint sie. „Seit ich in Bad Neuenahr am Renovieren bin, habe ich nur positives Feedback erfahren. Die Leute kommen vorbei, freuen sich und fragen, wann aufgemacht wird“, berichtet Daniela Welsch, die seit 13 Jahren mit ihrer Metzgerei in Sinzig allein selbstständig ist. Davor hat sie den Familienbetrieb zwölf Jahre lang gemeinsam mit ihrem Bruder geführt und hatte mit ihm damals auch noch eine Metzgerei in der Mittelstraße in Bad Neuenahr.

Da sie seit all diesen Jahren sehr gut in der Branche vernetzt ist, ist es ihr auch schnell gelungen, ihren neuen Laden, die ehemalige Metzgerei Schmitz, in der Hauptstraße in der Kreisstadt zu finden. „Ich kenne Frank Schmitz und wusste, dass er aufgehört hat“, sagt Daniela Welsch. Sie habe ihn noch am selben Tag kontaktiert, als sie erfahren hatte, dass ihr Mietvertrag in Sinzig nicht verlängert würde. Da könne sie rein, das Geschäft stünde noch leer, lautete seine Antwort. „Gleich am nächsten Tag habe ich mich dann mit dem Vermieter getroffen“, berichtet sie.

i Mit einem Zettel an der Tür informiert Daniela Welsch ihre Kunden über ihren Umzug nach Bad Neuenahr. Silke Müller

Und Daniela Welsch musste zügig zusagen, sonst wäre der Laden weggewesen. Deshalb bricht sie ihre Zelte in Sinzig auch vorzeitig ab. Denn sie hätte – wie sie sagt – noch bleiben können. Sehr zum Bedauern ihrer Kunden. Viele, die an diesem Tag in den Laden kommen, wünschen ihr für ihr neues Geschäft alles Gute. „Vielleicht komme ich noch mal vorbei. Ansonsten: viel Erfolg“, sagt einer. „Ich drücke dir die Daumen, guten Einstieg“, gibt ihr eine andere Kundin mit auf den Weg. „Du kommst doch natürlich nach Bad Neuenahr“, sagt Daniela Welsch zu ihr. „Natürlich! Aber nicht so häufig“, antwortet sie.

Das Angebot in Bad Neuenahr jedenfalls wird das gleiche wie in Sinzig sein – auch mit dem Partyservice geht es wie gewohnt weiter. Und die Treuekarten behalten ebenfalls ihre Gültigkeit. „Da der Laden geteilt ist, wird der Mittagstisch aber größer“, macht Daniela Welsch den einzigen Unterschied deutlich.

Das Fleischer-Fachgeschäft Windolf Partyservice in der Hauptstraße 87 in Bad Neuenahr hat ab Dienstag, 5. August, jeweils montags und mittwochs von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet (Mittagstisch von 11 bis 13.30 Uhr), dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr (Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr) sowie samstags von 8 bis 13 Uhr (ohne Mittagstisch).