Baustellen in Mayschoß
Warum der Weinort auf ein Nahwärmenetz setzt
Nahwärme und die Bahnhofsbrücke sind aktuell zwei Themen, die den Ort Mayschoß umtreiben.
Nahwärme und die Bahnhofsbrücke sind aktuell zwei Themen, die den Ort Mayschoß umtreiben.
Lars Tenorth

In Mayschoß werden Leitungen ausgebaut und ein Kraftwerk errichtet: Wieso die Nahwärmelösung für richtig gehalten wird, erklärten Referenten bei der Veranstaltung „Blick hinter den Bauzaun“. Zudem ging es bei der Führung etwa um die Bahnhofsbrücke.

Lesezeit 3 Minuten
Die öffentliche Veranstaltung „Blick hinter den Bauzaun“ in Mayschoß ermöglichte vor Kurzem Bürgern, nicht nur mehr über den Waagplatz und die Ahrufermauer zu erfahren. Darüber hinaus erzählten die Referenten auch mehr über die Bauprojekte Bahnhofsbrücke und das Nahwärmekraftwerk.
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