Eine 29-jährige Frau aus Wirft ist tot, ihr Ex-Partner steht unter dringendem Tatverdacht. Nach der Trennung soll er gewalttätig geworden sein, ein Annäherungsverbot wurde erlassen. Eine Fußfessel musste er aber nicht tragen. Wir erklären, warum.
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Tagelang war eine Frau aus Wirft vermisst. Seit der Nacht auf Samstag, 30. Mai, ist klar: Die 29-Jährige ist tot. Ein Polizist fand sie leblos in ihrem Auto auf. Unter dringendem Tatverdacht steht seitdem ihr 43-jähriger Ex-Mann. Er wurde in einer Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen festgenommen, mit Blut der Frau an seinen Händen.