Ex-Frau aus Wirft getötet
Warum der Tatverdächtige keine Fußfessel trug
Der Tatverdächtige erhielt im Dezember ein Annäherungsverbot. Er soll seine Exfrau bedroht und ihr Gewalt angetan haben.
Der Tatverdächtige erhielt im Dezember ein Annäherungsverbot. Er soll seine Exfrau bedroht und ihr Gewalt angetan haben.
Arne Dedert/picture alliance/dpa

Eine 29-jährige Frau aus Wirft ist tot, ihr Ex-Partner steht unter dringendem Tatverdacht. Nach der Trennung soll er gewalttätig geworden sein, ein Annäherungsverbot wurde erlassen. Eine Fußfessel musste er aber nicht tragen. Wir erklären, warum. 

Lesezeit 2 Minuten
Tagelang war eine Frau aus Wirft vermisst. Seit der Nacht auf Samstag, 30. Mai, ist klar: Die 29-Jährige ist tot. Ein Polizist fand sie leblos in ihrem Auto auf. Unter dringendem Tatverdacht steht seitdem ihr 43-jähriger Ex-Mann. Er wurde in einer Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen festgenommen, mit Blut der Frau an seinen Händen.

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