Ehrenamtler sind heutzutage rar. Der Kreis-Chorverband Ahrweiler weiß davon ein Lied zu singen. Ihm droht die Auflösung, wenn es nicht gelingt, Nachfolger für den Vorstand zu finden.

Die Zukunft des Kreis-Chorverbandes Ahrweiler steht auf dem Spiel, und das im Jubiläumsjahr seines 75-jährigen Bestehens. Finden sich keine Nachfolger für den inzwischen aus Alters- und Gesundheitsgründen abdankenden Vorstand, steht am Ende die Auflösung einer Institution, die nach den Worten ihres Vorsitzenden, Günter Nerger, „immer ein kultureller Faktor im Kreis Ahrweiler“ war und bleiben sollte.

Die Zeit läuft, denn das Mandat des Vorstands läuft am 21. Oktober ab. Bis dahin sollte eine neue Mannschaft in den Startlöchern stehen, ansonsten bleibt nur noch die Abwicklung des Kreis-Chorverbandes. Dabei habe der Vorstand frühzeitig angekündigt, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe, so Nerger. Und ebenso frühzeitig habe man sich um Nachwuchs bemüht. Bisher vergeblich.

i Ausgerechnet im 75. Jubiläumsjahr droht dem Kreis-Chorverband Ahrweiler die Auflösung. Beim Kreis-Chorkonzert gratulierten Landrätin Cornelia Weigand und der Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, Karl Wolff (rechts), zum Geburtstag. Günter Nerger (Mitte) nahm Glückwünsche und die Ehrenurkunden entgegen. klaus geck. Apple Photos Clean Up

Das drohende Aus berührt Günter Nerger sehr. 15 Jahre im Vorstand liegen hinter ihm, 12 davon als Vorsitzender. Auch er habe damals Verantwortung in einer Notsituation übernommen, als der Vorgänger schwer erkrankte. „Auch damals wollte keiner Vorsitzender werden“, erinnert sich Nerger. „Jetzt ist unser Vorstand mindestens zwölf Jahre und länger im Dienst und möchte den Führungsstab abgeben. Wohl wissend, dass sich die Sachlage, einen Nachfolger im Ehrenamt zu finden, drastisch verschlechtert hat, haben wir bereits 2023 dieses Problem aufgegriffen“, so Nerger. „Es gab zum Beispiel einen Brandbrief an alle Vorstände mit der Bitte um tatkräftige Mithilfe bei der Suche nach Nachfolgern. In den Mitgliederversammlungen am 17. Februar 2024 und am 26. April 2025 haben wir das Ganze in der Tagesordnung aufgegriffen und nochmals eindringlich thematisiert. Ohne Ergebnis“, stellt der Vorsitzende ernüchtert fest.

i Günter Nerger bangt um den Fortbestand des Kreis-Chorverbandes. Der alte Vorstand will abdanken und sucht verzweifelt Nachfolger. Beate Au

Ein Dienstleister für die Vereine

Er bangt um einen Dienstleister und Ansprechpartner für die angeschlossenen 24 Vereine mit ihren 26 Chören. Dazu gehören außerdem zwei Kinder- und Jugendchöre sowie fünf Grundschulchöre. Denn der Chorverband übernimmt für sie beispielsweise leidige bürokratische Angelegenheiten wie die Abrechnung mit der Gema, ist Partner bei Versicherungs-, Rechts- und Steuerfragen. Fragen, die sich außerdem stellen: Was wird dann aus dem seit 33 Jahren beliebten Schulchöre-Singen, das der Kreis-Chorverband organisiert hat? Oder aus dem Kreis-Chorkonzert, das die Vielfalt der Chöre im Kreis Ahrweiler zum Klingen brachte? Dass solche Veranstaltungen der Vergangenheit angehören könnten, schmerzt Nerger besonders.

Vorstandsa rbeit lässt sich auf viele Schultern verteilen

Strategien zur Werbung für das Ehrenamt gab es einige. „Wir haben bei all unseren Vorstandssitzungen nach Möglichkeiten gesucht, Ansätze für neue Lösungen zu finden“, so Nerger. Da wurde Hans Willi Fell vom benachbarten Kreis-Chorverband Mayen eingeladen, der über die positiven Erfahrungen im Umgang mit dem Problem des Nachwuchsmangels berichtete. Der Vorstand erarbeitete Stellenbeschreibungen, damit jeder weiß, welche Aufgaben beispielsweise ein Vorstand im Ehrenamt zu erledigen hat. Vor allem aber wurde über mögliche neue Strukturen gesprochen, die die Belastungen für künftige Amtsinhaber auf mehrere Schultern verteilen. „Wir haben überlegt, was anders sein muss, damit die Leute die Angst vor dem Ehrenamt verlieren. Es könnte beispielsweise jemanden geben, der nur das Schulchöre-Singen organisiert. Ein anderer könnte vielleicht das Vereinsmanagement übernehmen. Jeder sollte sich mit dem Talent einbringen können, über das er verfügt“, so Nerger. „Ein Vorsitzender könnte als Koordinator Vorstandssprecher heißen und die Vereine nach außen repräsentieren, während ein vielköpfiges Präsidium sich die Aufgaben so untereinander aufteilt, dass die Arbeit ihren Schrecken verliert.“

Was passiert, wenn es den Kreis-Chorverband nicht mehr gibt

Mit sensiblem Gespür hat der Vorstand des Kreis-Chorverbandes versucht, auch per Telefonakquise für das Ehrenamt in abgespeckter, weniger arbeitsintensiver Form zu werben. „Bisher gab es drei Meldungen mit anschließender Absage“, bedauert Nerger. Bis zum 1. September soll noch getrommelt werden. Diese Frist hat man sich gegeben. Dann steht bis zum 22. Oktober die Wahl des neuen Vorstands an. Wenn es nicht funktioniert, haben die Mitgliedsvereine nicht viele Optionen: Sie können sich als einzelner Verein auf Antrag hin einem Nachbarverband anschließen. Sie können sich abmelden und auf den Service des Verbands verzichten.

„Chöre ohne Bindung an den Verband müssen sich dann selbst mit Gema-Gebühren oder Versicherungsregularien herumschlagen“, weiß Nerger. Der Chorverband kümmert sich als Dienstleister aber nicht nur um solche Dinge, sondern ist beispielsweise auch bei der Förderung von Chorveranstaltungen, bei Gründungszuschüssen für neue Chöre oder bei der Bezuschussung von Konzertveranstaltungen eine wichtige Adresse. Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit oder Weiterbildung vom Workshop bis zum Coaching für Musik- und Bühnenpräsenz ist er aktiv. Und nicht zuletzt sind es Ehrungen und Auszeichnungen, die von ihm überbracht werden.

„Man muss es einfach wollen, und dann wird man auch Spaß daran haben.“

Günter Nerger wirbt für das Ehrenamt

Ehrungen und Auszeichnungen hat Günter Nerger reichlich bekommen. Aber das ist für ihn nicht das Entscheidende beim ehrenamtlichen Engagement: „Man muss es einfach wollen, und dann wird man auch Spaß daran haben. Das Ehrenamt gibt aber auch viel zurück. Wenn beispielsweise ein Kreis-Chorkonzert, das mehrere Monate Vorbereitungszeit braucht, so abläuft, wie man es sich vorgestellt hat, dann strahlt man und ist sehr zufrieden.“ Nerger möchte einfach, dass nun ein Ruck durch die Vereine geht vor dem Endspurt in der Werbung um Vorstandsmitglieder. Denn schließlich stünden auch sie in der Verantwortung für den Erhalt des Kreis-Chorverbandes.

Kontakt zum Kreis-Chorverband

Interessenten, die mehr wissen wollen zum Thema Ehrenamt im Kreis-Chorverband, können sich direkt an den derzeitigen Vorstand wenden. Kontaktdaten der Ansprechpartner: Günter Nerger, Telefon 02636/6345, E-Mail: g.nerger@ gmx.de; oder Otto Lembke, Tel. 02642/22960. E-Mail: otto.lembke@ gmx.de; weitere Infos unter www.kreis-chorverband-ahrweiler.de ﻿