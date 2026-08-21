Arbeiten an der Lindenschule
Warum Breisigs Verwaltung Tempo auf 10 km/h herabsetzt
Wer von der B9 in die St. Sebastianusstraße abbiegt, muss sein Tempo auf 10 km/h drosseln. Zudem ist ein temporärer Zebrastreife
Wer von der B9 in die St. Sebastianusstraße abbiegt, muss sein Tempo auf 10 km/h drosseln. Zudem ist ein temporärer Zebrastreifen angelegt worden.
Silke Müller

Die Anwohner werden sich wohl schon daran gewöhnt haben – oder auch nicht. Allerdings wird sich der eine oder andere sicherlich gefragt haben, warum rund um die Rheintalstraße in Bad Breisig ein Tempolimit von 10 km/h gilt. Wir haben nachgefragt. 

Lesezeit 4 Minuten
Wer von der B9 in Bad Breisig auf die St. Sebastianusstraße abbiegt, der muss seit geraumer Zeit nochmals das Tempo drosseln: von 30 km/h auf der Bundesstraße auf 10 km/h. Dieses Limit gilt auch für die Rheintal- und Goethestraße sowie für „Am Weißen Kreuz“.
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