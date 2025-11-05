Kahlschlag in Bad Bodendorf Warum Bäume an der Ahrtalbahn weichen mussten 05.11.2025, 05:00 Uhr

i Die ortsbildprägende Eiche in Bad Bodendorf wurde gefällt. FWG Sinzig/Reiner Friedsam

Die Bäume entlang der Bahnlinie an der Hauptstraße in Bad Bodendorf galten als ortsbildprägend. Vor Kurzem sind sie gefällt worden. Und das wirft Fragen auf – nicht nur bei den Freien Wählern – Bürgerliste Sinzig (FWG).

Dass die Bäume entlang der Ahrtalbahnlinie in Bad Bodendorf eine ortsbildprägende Rolle gespielt haben, wird unter anderem durch einen Beschluss des Ortsbeirats Bad Bodendorf vom Juni 2023 deutlich. Damals hatte das Gremium unisono dafür votiert, die Eiche in der Hauptstraße an der Einmündung der Straße „In den Dreizehnmorgen“ zu erhalten, und die Stadtverwaltung Sinzig gebeten, den Baum nach Paragraf 28 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ...







