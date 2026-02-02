22 Tage und mehr im Dezember Wartezeiten in Zulassungsstellen frustrieren Bürger Celina de Cuveland 02.02.2026, 05:00 Uhr

i Bei den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Ahrweiler kam es zuletzt zu Verzögerungen bei der Terminvergabe. Armin Weigel/dpa. picture alliance/dpa

Im November und Dezember brauchten Bürger aus dem Kreis Ahrweiler, die einen Termin bei einer Kfz-Zulassungsstelle machen wollten, viel Geduld. Bis zu 22 Werktage betrug die Wartezeit. Wie es sein kann, dass die Terminvereinbarung so lange dauerte.

Dass Bürger, wenn sie ein Auto zulassen möchten, nur noch mit Termin zur Kfz-Zulassungsstelle gehen können, ist inzwischen Usus. Doch lange Wartezeiten und ein umständliches Prozedere sorgen immer wieder für Frust, so kürzlich auch im Kreis Ahrweiler.







