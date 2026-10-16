Betrug mit Eintrittskarten Warnung vor falschen Ticketangeboten in Remagen Judith Schumacher 16.10.2026, 16:00 Uhr

i Aktuell warnt die Stadt Remagen vor unseriösen Ticketangeboten im Internet (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Die Stadtverwaltung Remagen warnt vor Onlinebetrug: Auf einer Internetseite sind Tickets für eine Veranstaltung in der Rheinhalle verkauft worden, die es so gar nicht gibt. Die Kulturwerkstatt hat ähnliche Erfahrungen gemacht.

Aktuell warnt die Stadt Remagen vor unseriösen Ticketangeboten im Internet, mit denen Veranstaltungen beworben werden, die angeblich in der Rheinhalle stattfinden sollen. So wurden bereits Tickets verkauft, obwohl die angekündigten Veranstaltungen definitiv nicht stattfinden.







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