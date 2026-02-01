Haushaltsplan in Niederzissen Warnsignale: Gemeinde schließt mit hohem Fehlbetrag ab Martin Ingenhoven 01.02.2026, 14:00 Uhr

i Unter anderem soll die Tartanbahn des Heubachstadions in Niederzissen saniert werden. Insgesamt wird mit einer Invesitionssumme von rund 430.000 Euro kalkuliert. Doch die Ortsgemeinde muss die Kosten nicht alleine stemmen, die Maßnahmen werden gefördert. Hans-Willi Kempe

Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen in Niederzissen, doch noch geht es der Gemeinde finanziell nicht schlecht. Aus der Wirtschaft gibt es eine positive Nachricht. Groß investiert Niederzissen zudem in das in die Jahre gekommene Heubachstadion.

Viele Kommunen in der Region sind verschuldet und müssen beim Haushalt, der als wichtige Kalkulationsgrundlage dient, akribisch jonglieren. In Niederzissen sieht es dagegen besser aus, obwohl nicht alles rosig ist, wie sich bei der Verabschiedung des Haushaltsplans gezeigt hat.







