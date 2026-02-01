Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen in Niederzissen, doch noch geht es der Gemeinde finanziell nicht schlecht. Aus der Wirtschaft gibt es eine positive Nachricht. Groß investiert Niederzissen zudem in das in die Jahre gekommene Heubachstadion.
Lesezeit 2 Minuten
Viele Kommunen in der Region sind verschuldet und müssen beim Haushalt, der als wichtige Kalkulationsgrundlage dient, akribisch jonglieren. In Niederzissen sieht es dagegen besser aus, obwohl nicht alles rosig ist, wie sich bei der Verabschiedung des Haushaltsplans gezeigt hat.