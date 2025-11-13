Glosse zu Bildern eines Jägers War die Großkatze in Kalenborn ein PanthAHR? 13.11.2025, 15:05 Uhr

i Redakteurin Celina de Cuveland Jens Weber

Manchmal muss man Dinge mit Humor nehmen. So auch bei den vielfachen Wortspielen im Kreis Ahrweiler, die den Wortteil „Ahr“ enthalten. Da kann man bei brandaktuellen Themen schon mal kreativ werden, wie ein RZ-Leser beweist.

Unsere Leser sind herrlich kreativ. Und sie merken sich Dinge. So habe ich, es muss 2023 gewesen sein, eine Glosse geschrieben über die unsäglichen Wortspiele, die seit der Flut verheerende Ausmaße im Kreis Ahrweiler annehmen. Beispiele sind – ohne die Projekte dahinter zu verunglimpfen – MemoriAhr, We AHR Open oder auch die Ahrena der Ideen.







Artikel teilen

Artikel teilen