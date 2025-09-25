Zu wenig Zeit, zu viele Hunde War die Betreiberin des Gnadenhofs Eifel überfordert? 25.09.2025, 15:00 Uhr

i Auch der zweite Verhandlungstag brachte tiefe Einblicke in das Geschehen auf dem Gnadenhof Eifel. Wegen tierschutzrechtlicher Verstöße muss sich derzeit dessen einstige Betreiberin vor dem Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler verantworten. Horst Bach

Waren es einfach zu viele Hunde, die es zu betreuen galt? Diese Frage steht bei der Fortsetzung des Prozesses gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel im Raum. Neue Zeugenaussagen geben Anlass zu dieser Vermutung.

Wurden auf dem Gnadenhof Eifel in Harscheid über Jahre Hunde misshandelt? Diese Frage bewegt seit Monaten den Kreis Ahrweiler. Und so war es auch kein Wunder, dass am zweiten Prozesstag gegen die einstige Betreiberin der Einrichtung der Zuschauerraum im Verhandlungssaal des Amtsgerichts Ahrweiler erneut bis auf den letzten Platz voll besetzt war.







