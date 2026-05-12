Urteil im Missbrauchsprozess
War die Aussage der Tochter glaubwürdig genug?
Nach fünf Verhandlungstagen fällt am Landgericht Koblenz das Urteil im Missbrauchsprozess gegen den 64-jährigen Angeklagten.
Nach fünf Verhandlungstagen fällt am Landgericht Koblenz das Urteil im Missbrauchsprozess gegen den 64-jährigen Angeklagten.
Arne Dedert/dpa

Hat der 64-jährige Angeklagte seine Tochter in der Kindheit sexuell missbraucht? Dieser Frage ist die Kammer am Koblenzer Landgericht nachgegangen und hat nun nach fünf Prozesstagen ein Urteil gefällt. Das sind die Details und Hintergründe.

Lesezeit 2 Minuten
Im Missbrauchsprozess fiel am Koblenzer Landgericht das Urteil für den 64-jährigen Angeklagten, der seine mittlerweile erwachsene Tochter in ihrer Kindheit schwer sexuell missbraucht hat. Der Zuschauerraum ist gefüllt mit Zeugen – der Familie des 64-Jährigen –, die in den vergangenen Verhandlungstagen für oder gegen den Angeklagten aussagten.

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Kreis AhrweilerJustiz

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