Nur wenige Meter vom Bahnhof Altenahr entfernt ist im September 2023 nach der zerstörerischen Flut im Juli 2021 der Spatenstich für den Wiederaufbau des letzten Abschnitts der Ahrtalbahn zwischen Walporzheim und Ahrbrück erfolgt. Rund eineinhalb Jahre danach ist abzusehen: Die Züge werden zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder zwischen Remagen und Ahrbrück verkehren.

22 Bahnbrücken neu gebaut beziehungsweise saniert

Das hat Christian Sauer, Gesamtprojektleiter Wiederaufbau Ahrtalbahn, bei einem Presserundgang am Montag auf der Baustelle nahe dem Bahnhof Altenahr deutlich gemacht. „Wir sind im Zeitplan“, betont er und ergänzt, dass er – im Hinblick auf den Wiederaufbau – hochzufrieden sei, an der Stelle zu stehen, an der damals der Spatenstich gemacht worden ist.

Seitdem ist sehr viel passiert: Alle 22 Bahnbrücken auf dem von der Flut vollkommen zerstörten 14 Kilometer langen Abschnitt zwischen Walporzheim und Ahrbrück sind neu gebaut oder saniert worden. Erst vergangene Woche ist die letzte, 64 Meter lange und 336 Tonnen schwere Stahlkonstruktion in Pützfeld an ihren endgültigen Platz über der Ahr geschoben worden.

„Wir sind sehr nah dran, die Strecke in Betrieb zu nehmen.“

Christian Sauer

Wie hoch die Kosten konkret für den Wiederaufbau der Infrastruktur der Ahrtalbahn sind, kann Sauer nicht sagen. Nur so viel: Für das Wiederherstellen aller betroffenen Strecken zahlt der Bund 1,3 Milliarden Euro. Auch das Land Rheinland-Pfalz ist finanziell mit im Boot, wenn es um die Elektrifizierung der Ahrtalbahn geht.

Daneben sind neue Elektronische Stellwerke (ESTW) in Ahrweiler und Bad Bodendorf geschaffen worden. Die DB-Mitarbeiter stellen die Weichen und Signale nun nicht mehr mit Muskelkraft, sondern in einem modernen Ambiente per Mausklick elektronisch vom Bediengebäude in Ahrweiler aus. Dafür haben die Bauteams zwischen Remagen und Walporzheim rund 40 Signale und Weichen an die ESTW in Ahrweiler und Bad Bodendorf angeschlossen.

i Die Arbeiten, wie hier am Viadukt in Altenahr, laufen weiter auf Hochtouren. Martin Gausmann

Auf dem zweiten Streckenteil bis Ahrbrück folgen noch einmal so viele Signale. Zudem baut die DB InfraGO 19 Bahnübergänge neu, zwölf davon sind schon fertig. Darüber hinaus werden alle Haltepunkte der Ahrtalbahn barrierefrei sein. Vier Stationen hat die DB zwischen Remagen und Walporzheim umgebaut. Sechs Bahnhöfe zwischen Walporzheim und Ahrbrück werden erneuert. Bis Ende des Jahres sollen die Bahnsteige fertiggestellt sein. Zudem haben die Bautrupps in den vergangenen Monaten viel bewegt, um eine neue, bessere und hochwassersicherere Bahnstrecke entlang der Ahr zu realisieren.

Bahndämme sind im großen Umfang wiederhergestellt. 60.000 Tonnen Schotter wurden dafür recycelt. Anfang Juni konnten die ersten Baugleise verlegt werden, sodass nun der restliche Materialtransport über die Schiene erfolgen kann. Das entlastet den Straßenverkehr in dem engen Tal, in dem Sauer eine der größten Herausforderungen für den Wiederaufbau gesehen hat.

Erweiterung und Sanierung von fünf Tunneln abgeschlossen

Eine Strecke von einer Gesamtlänge von 14 Kilometern habe von Grund auf neu gebaut werden müssen, so der Gesamtprojektleiter Wiederaufbau Ahrtalbahn über das Mammutprojekt. Bis Ende August sollen die Gleise fertig verlegt sein. Parallel dazu laufen die Arbeiten an der Oberleitung und der Signaltechnik.

Abgeschlossen sind auch die Erweiterung und Sanierung vom fünf Tunneln, die alle auf dem kurzen Abschnitt zwischen Rech und Altenahr liegen. Um Platz für die künftigen Oberleitungen zu schaffen, haben die Fachleute die Tunnelröhren erweitert. Danach wurden die Bauwerke mit neuen Verschalungen ausgerüstet.

Brückenkonstruktionen ohne Mittelpfeiler

Die DB gestaltet die Infrastruktur der Ahrtalbahn so, dass sie künftig widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterereignissen ist. Dazu gehören Brückenkonstruktionen ohne Mittelpfeiler in der Ahr, die bei einem potenziellen Hochwasser möglichst wenig Angriffsfläche bieten.

Um mit dem Wiederaufbau zügig voranzukommen ist Sauer zufolge zeitgleich an allen Strecken gearbeitet worden. Das Team der Deutschen Bahn bezeichnet er als „unglaublich engagiert“. In dem vierten Jahrestag nach der Flutkatastrophe sieht er einen besonderen Tag: „Wir sind sehr nah dran, die Strecke in Betrieb zu nehmen.“

Neue Anbindung nach Koblenz

Zwei Regionalbahn-Linien sind künftig auf der ganzen Strecke des Ahrtals unterwegs: Die RB 30 (DB Regio) verkehrt wie vor der Flut von Ahrbrück bis Bonn und die RB 32 (Trans Regio) von Ahrbrück bis Remagen. Damit verdoppelt sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Dernau und Ahrbrück das Verkehrsangebot gegenüber dem Fahrplan vor der Flut. Die RB 32 wird zudem alle zwei Stunden über Koblenz nach Boppard durchgebunden. „Dadurch ergibt sich für die Menschen im Ahrtal eine neue direkte Anbindung nach Koblenz, und im Abschnitt zwischen Remagen und Koblenz können zusätzliche Kapazitäten angeboten werden, um die dortigen Verkehre zu entlasten“, so Mobilitätsministerin Katrin Eder anlässlich der Verhandlungen zum neuen vollelektrischen Betriebskonzept auf der Ahrtalbahn. Die RB 32 fährt direkt ab Dezember elektrisch, die Verkehre der RB 30 werden 2026 auf elektrische Fahrzeuge umgestellt. red