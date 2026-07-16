Arbeiten schreiten voran Wann Oberbreisigs Sängerhalle fertig sein soll Silke Müller 16.07.2026, 10:00 Uhr

i Die Sanierung der Sängerhalle in Oberbreisig schreitet voran. Stefan Dühr

Immer wieder wurde über Abriss und Neubau der Jahnhalle in Bad Breisig diskutiert. Doch steht das Gebäude von 1960 bis heute. Dafür tut sich aber etwas bei einer anderen guten Stube der Quellenstadt.

Bis die Jahnhalle in Bad Breisig tatsächlich abgerissen und an einem anderen Standort neu gebaut werden kann, wird wohl noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Anders sieht das bei der Sängerhalle aus. Dort nämlich sind die Sanierungsarbeiten in vollem Gange, damit Oberbreisigs gute Stube bald in neuem Glanz erstrahlt.







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