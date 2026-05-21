Das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wurde bei der Flutkatastrophe 2021 schwer beschädigt. Seitdem ist die Einrichtung geschlossen. Doch jetzt gibt es hoffnungsvolle Aussichten und einen Zeitkorridor für den sichtbaren Wiederaufbau.
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Das geschlossene Seniorenheim St. Maria-Josef in der Niederhutstraße in Ahrweiler ist auf der Vor- und Rückseite mit Zäunen umstellt. Vorne ist ein Banner zu sehen, auf dem es unter anderem heißt: „Wir bauen neu.“ Doch viele Bürger fragen sich fast fünf Jahre nach der Flutkatastrophe, wann das Seniorenheim wiedereröffnen soll.