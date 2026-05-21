Wiederaufbau in Ahrweiler Wann geht es beim Seniorenheim St. Maria-Josef weiter? Lars Tenorth 21.05.2026, 19:00 Uhr

i Viele Menschen stellen sich die Frage, wann das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wiedereröffnet wird und wann die ersten sichtbaren Wiederaufbauarbeiten beginnen. Nun gibt es Neuigkeiten. Martin Gausmann

Das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wurde bei der Flutkatastrophe 2021 schwer beschädigt. Seitdem ist die Einrichtung geschlossen. Doch jetzt gibt es hoffnungsvolle Aussichten und einen Zeitkorridor für den sichtbaren Wiederaufbau.

Das geschlossene Seniorenheim St. Maria-Josef in der Niederhutstraße in Ahrweiler ist auf der Vor- und Rückseite mit Zäunen umstellt. Vorne ist ein Banner zu sehen, auf dem es unter anderem heißt: „Wir bauen neu.“ Doch viele Bürger fragen sich fast fünf Jahre nach der Flutkatastrophe, wann das Seniorenheim wiedereröffnen soll.







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