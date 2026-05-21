Wiederaufbau in Ahrweiler
Wann geht es beim Seniorenheim St. Maria-Josef weiter?
Viele Menschen stellen sich die Frage, wann das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wiedereröffnet wird und wann die erste
Viele Menschen stellen sich die Frage, wann das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wiedereröffnet wird und wann die ersten sichtbaren Wiederaufbauarbeiten beginnen. Nun gibt es Neuigkeiten.
Martin Gausmann

Das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler wurde bei der Flutkatastrophe 2021 schwer beschädigt. Seitdem ist die Einrichtung geschlossen. Doch jetzt gibt es hoffnungsvolle Aussichten und einen Zeitkorridor für den sichtbaren Wiederaufbau. 

Lesezeit 2 Minuten
Das geschlossene Seniorenheim St. Maria-Josef in der Niederhutstraße in Ahrweiler ist auf der Vor- und Rückseite mit Zäunen umstellt. Vorne ist ein Banner zu sehen, auf dem es unter anderem heißt: „Wir bauen neu.“ Doch viele Bürger fragen sich fast fünf Jahre nach der Flutkatastrophe, wann das Seniorenheim wiedereröffnen soll.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren