Die Römer-Thermen in Bad Breisig sind seit dem vergangenen Oktober geschlossen. Wann aber wird das Schwimmen dort wieder möglich sein? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Es war ein herber Schlag für die Römer-Thermen in Bad Breisig, als sie im vergangenen Oktober wegen eines Wasserschadens erneut dichtgemacht werden mussten. Hatten sie doch erst im April 2024 nach einer technischen Sanierung, für die sie für mehr als einem Jahr geschlossen werden mussten, erst wiedereröffnet. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten aus der Quellenstadt.

Genaues Datum wird noch kommuniziert

„Wir halten daran fest, das komplette Bad im Mai öffnen zu können“, sagt Geschäftsführerin Esther Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn nach Auskunft der Lieferanten sei das realistisch, begründet sie ihren Optimismus. Es spreche momentan also nichts dagegen, dass die Wiedereröffnung zwischen dem 5. und dem 18. Mai erfolgen könne, ergänzt Esther Zimmermann. Das genaue Datum soll noch kommuniziert werden.

Zur Erinnerung: Die Römer-Thermen mussten so lange schließen, weil es Lieferungsengpass für eine Pumpe gab. Dabei war die Bestellung der benötigten Anlagen bereits am 23. Dezember 2024 herausgegangen, gleich nachdem die Versicherung die vollumfängliche Übernahme der Kosten am 20. Dezember 2024 zugesichert hatte. Doch dann machte das Unternehmen – es gibt bundesweit nur eines, das Pumpen herstellt, die Thermalwasser vertragen – den Plänen, das Bad bald wieder öffnen zu können, einen Strich durch die Rechnung.

i Die Beachvolleyballanlage vor den Römer-Thermen am Tag der Eröffnung 2023 Martin Gausmann

Nichtsdestotrotz ist dennoch etwas los rund um die Römer-Thermen. Da sind zum einen das Fitnessstudio und die Sauna, deren jeweiliger Betrieb normal weitergelaufen ist und weiterläuft. Zum anderen erfreut sich das neue Beachvolleyballfeld großer Beliebtheit. „Es wird rege genutzt“, sagt die Geschäftsführerin der Römer-Thermen und ergänzt: „Es wird sogar in der Woche bespielt.“ Um publik zu machen, dass es kostenlos und spontan genutzt werden kann, haben die Römer-Thermen erfolgreich die Werbetrommel gerührt, etwa durch eine entsprechende Plakatierung. „Das Interesse am Beachvolleyballfeld ist gestiegen. Wir sehen, dass unsere Bemühungen Früchte tragen“, freut sich Esther Zimmermann. Darüber hinaus berichtet sie von einer Kooperation mit einer Projektgruppe der Fachhochschule Remagen. Ein Kick-off-Meeting habe es bereits gegeben, so die Geschäftsführerin.

Zweiter Teil der Generalsanierung steht noch aus

Zwar ist das Beachvolleyballfeld nach wie vor kostenlos und spontan nutzbar, Esther Zimmermann rät aber Interessenten, die es bespielen und auf Nummer sichergehen wollen, sich im Vorfeld telefonisch beim Fitnessstudio anzumelden, damit das Feld an dem anvisierten Termin nicht womöglich von einer anderen Gruppe belegt ist.

Auch wenn die Römer-Thermen im nächsten Monat wiedereröffnen, hat das Bad noch so einiges vor der Brust. Wie berichtet, steht nach der technischen nun der zweite Teil der Generalsanierung an. Dafür erhält die Stadt Bad Breisig 5,6 Millionen Euro an Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Das Fitnessstudio in den Römer-Thermen ist unter Tel. 02633/4807115 oder per E-Mail an fitness@roemerthermen.de zu erreichen.