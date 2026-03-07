Tourismuspläne in Remagen Wann Bauantrag für die Waldburg gestellt werden könnte Silke Müller 07.03.2026, 08:00 Uhr

i Die Ruine der Ausflugsgaststätte Waldburg hoch über Remagen im Juni 2025 Christian Koniecki

Bei einem wunderschönen Blick auf den Rhein ein köstliches Getränk genießen: Das könnte in Remagen Realität werden – nach dem Wiederaufbau der Waldburg. Doch bis es so weit ist, wird wohl noch eine Menge Zeit vergehen. Wie der Stand der Dinge ist.

Dass die Waldburg auf dem Victoriaberg oberhalb von Remagen wieder im alten Glanz erstrahlen soll, begrüßen die Kandidaten, die alle drei gern bei der Bürgermeisterwahl den Chefsessel im Rathaus der Römerstadt erobern möchten, unisono. Sowohl der amtierende Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos), der wiedergewählt werden möchte, als auch die Beigeordnete Rita Schäfer (Mitglied der FBL, überparteiliche Bewerberin) und Matteo Pedicillo (AfD) ...







