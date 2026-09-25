Gefahr am Wolfsgraben bleibt
Wanderwege bei Pützfeld nach Hornissenangriff gesperrt
Das Nest reicht bis zum Erdreich in einem Baum und konnte nicht umgesiedelt werden.
Das Nest reicht bis zum Erdreich in einem Baum und konnte nicht umgesiedelt werden.
Guido Galle

Wanderer am Wolfsgraben bei Pützfeld aufgepasst: Ein aggressives Hornissenvolk attackiert Passanten. Die Wege bleiben vorerst gesperrt, während Behörden die Lage klären.

Lesezeit 1 Minute
Äußerste Vorsicht ist weiterhin geboten, wenn man sich in einem bestimmten Bereich des beliebten Wanderwegs „Ahrschleife“ am Wolfsgraben oberhalb von Pützfeld bewegt. Dort haben sich in einem Baumstamm einheimische Hornissen (Vespa crabro) eingenistet, die offenbar sehr aggressiv sind und binnen der vergangenen zwei Wochen mindestens sechs Menschen mehrfach gestochen haben – nicht nur dort, sondern auch auf einem Nebenweg.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren