Gefahr am Wolfsgraben bleibt Wanderwege bei Pützfeld nach Hornissenangriff gesperrt Judith Schumacher 25.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Nest reicht bis zum Erdreich in einem Baum und konnte nicht umgesiedelt werden. Guido Galle

Wanderer am Wolfsgraben bei Pützfeld aufgepasst: Ein aggressives Hornissenvolk attackiert Passanten. Die Wege bleiben vorerst gesperrt, während Behörden die Lage klären.

Äußerste Vorsicht ist weiterhin geboten, wenn man sich in einem bestimmten Bereich des beliebten Wanderwegs „Ahrschleife“ am Wolfsgraben oberhalb von Pützfeld bewegt. Dort haben sich in einem Baumstamm einheimische Hornissen (Vespa crabro) eingenistet, die offenbar sehr aggressiv sind und binnen der vergangenen zwei Wochen mindestens sechs Menschen mehrfach gestochen haben – nicht nur dort, sondern auch auf einem Nebenweg.







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