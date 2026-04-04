Freizeit im Kreis Ahrweiler
Wanderwege abseits bekannter Routen im Kreis Ahrweiler
Die Apollinariskirche im Rheintal: Dort beginnt der Rundwanderweg Apollinaris-Schleife.
Die Apollinariskirche im Rheintal: Dort beginnt der Rundwanderweg Apollinaris-Schleife.
Martin Gausmann

Ja, es gibt sie: die Menschen, die das ganze Jahr über auf Schusters Rappen unterwegs sind. Für viele aber beginnt die Wandersaison jetzt im Frühjahr. Was für Touren gibt es jenseits der bekannten Wege im Kreis Ahrweiler? Ein Überblick. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn die schönen Tage wieder vor der Tür stehen, können es viele Menschen kaum erwarten, in der Natur unterwegs zu sein. Wanderschuhe an – und los. Vor allem der Kreis Ahrweiler ist bekannt für seine Vielfältigkeit. Aber welche Möglichkeiten gibt es eigentlich neben dem Prädikatswanderweg Ahr-Steig, dem Rotweinwanderweg, eine der beliebtesten Strecken Deutschlands, und den neuen insgesamt sieben Rund- und Spazierwanderwegen am Ahr-Steig, die ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren