Freizeit im Kreis Ahrweiler Wanderwege abseits bekannter Routen im Kreis Ahrweiler Silke Müller 04.04.2026, 08:00 Uhr

i Die Apollinariskirche im Rheintal: Dort beginnt der Rundwanderweg Apollinaris-Schleife. Martin Gausmann

Ja, es gibt sie: die Menschen, die das ganze Jahr über auf Schusters Rappen unterwegs sind. Für viele aber beginnt die Wandersaison jetzt im Frühjahr. Was für Touren gibt es jenseits der bekannten Wege im Kreis Ahrweiler? Ein Überblick.

Wenn die schönen Tage wieder vor der Tür stehen, können es viele Menschen kaum erwarten, in der Natur unterwegs zu sein. Wanderschuhe an – und los. Vor allem der Kreis Ahrweiler ist bekannt für seine Vielfältigkeit. Aber welche Möglichkeiten gibt es eigentlich neben dem Prädikatswanderweg Ahr-Steig, dem Rotweinwanderweg, eine der beliebtesten Strecken Deutschlands, und den neuen insgesamt sieben Rund- und Spazierwanderwegen am Ahr-Steig, die ...







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