Wanderschäferei aus dem Ahrkreis kämpft ums Überleben

i Für seine Herde ist Wanderschäfer Johannes Bois 365 Tage im Jahr im Einsatz. Judith Schumacher

Der Wanderschäferei Rheinblick geht das Geld aus. Die Blauzungenkrankheit und eine Änderung bei der Flächenprämie stellen Johannes Bois uns seinen Betrieb vor finanzielle Probleme. Eine Spendenaktion soll die Schäferei nun vor dem Aus bewahren.

Mit dem Rücken zur Wand steht die Wanderschäferei Rheinblick von Johannes Bois aus Remagen-Bandorf. Sein kleiner Familienbetrieb, den er mit Unterstützung seiner Lebensgefährtin Vivian Jung und seinen fünf Hunden betreibt und in dessen Auftrag er mit seinen Schafen und Ziegen links- wie rechtsrheinisch Beweidungsarbeiten durchführt, hat eine schwere Zeit hinter sich.







