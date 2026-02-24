Für Wanderschäfer Johannes Bois geht es mit seinen 600 Schafen, Ziegen und Eseln einmal über den Rhein: Er zieht mit seiner Herde von den Winterweiden im Kreis Ahrweiler zu den Sommerweiden im Siebengebirge. Für Zuschauer immer ein Spektakel.
Zufriedenes Rupfen, hin und wieder ein Blöken, die kurzen Kommando-Pfiffe und Rufe von Wanderschäfer Johannes Bois sind derzeit rund um Koisdorf zu hören. Denn Bois und seine Schäferei Rheinblick sind dabei, sich mit den rund 600 Tieren, den Schafen, ein paar Eseln und Ziegen und den Hütehunden Rudi, Max und Theo von den Winterweiden in Richtung Frühlingsweiden auf der anderen Rheinseite im Bereich Siebengebirge zu bewegen.