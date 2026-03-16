Ob erfahrene Wanderer oder Einsteiger: Bei den neuen Ahr-Schleifen kommt jeder auf seine Kosten. Spätestens ab Ostern sollen die sieben Touren offiziell eröffnet sein. Was erwartet die Wanderer auf den Wegen und was sollten sie unbedingt beachten?
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Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Bäume zeigen ihre ersten Blätter: die perfekten Voraussetzungen, um seine Wanderschuhe anzuziehen und die Natur zu erkunden. Und genau dafür bieten sich die sieben neuen Ahr-Schleifen als Ergänzung zum Ahr-Steig an.