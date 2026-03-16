Ausflugsziel im Ahrtal
Wanderer erwarten sieben neue Ahr-Schleifen ab Ostern
Wanderer können sich unter anderem auf die zwei neuen Ahr-Schleifen "Köhlerweg" und "Köhlerblicke" mit Start in Müsch freuen. Sp
Wanderer können sich unter anderem auf die zwei neuen Ahr-Schleifen "Köhlerweg" und "Köhlerblicke" mit Start in Müsch freuen. Spätestens ab Ostern sollen die sieben Rundwanderwege eröffnet sein.
Dominik Ketz/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dominik Ketz

Ob erfahrene Wanderer oder Einsteiger: Bei den neuen Ahr-Schleifen kommt jeder auf seine Kosten. Spätestens ab Ostern sollen die sieben Touren offiziell eröffnet sein. Was erwartet die Wanderer auf den Wegen und was sollten sie unbedingt beachten?

Lesezeit 3 Minuten
Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Bäume zeigen ihre ersten Blätter: die perfekten Voraussetzungen, um seine Wanderschuhe anzuziehen und die Natur zu erkunden. Und genau dafür bieten sich die sieben neuen Ahr-Schleifen als Ergänzung zum Ahr-Steig an.

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Kreis AhrweilerFreizeit

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