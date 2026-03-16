Ausflugsziel im Ahrtal Wanderer erwarten sieben neue Ahr-Schleifen ab Ostern Nina Legler 16.03.2026, 10:00 Uhr

i Wanderer können sich unter anderem auf die zwei neuen Ahr-Schleifen "Köhlerweg" und "Köhlerblicke" mit Start in Müsch freuen. Spätestens ab Ostern sollen die sieben Rundwanderwege eröffnet sein. Dominik Ketz/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dominik Ketz

Ob erfahrene Wanderer oder Einsteiger: Bei den neuen Ahr-Schleifen kommt jeder auf seine Kosten. Spätestens ab Ostern sollen die sieben Touren offiziell eröffnet sein. Was erwartet die Wanderer auf den Wegen und was sollten sie unbedingt beachten?

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Bäume zeigen ihre ersten Blätter: die perfekten Voraussetzungen, um seine Wanderschuhe anzuziehen und die Natur zu erkunden. Und genau dafür bieten sich die sieben neuen Ahr-Schleifen als Ergänzung zum Ahr-Steig an.







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