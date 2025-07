Können die Walporzheimer Weine bald auf den Philippinen oder in Nepal genossen werden? Genau das sind die nächsten Ziele der reiselustigen Tiana Lindener, die in knapp vier Wochen das Amt der Walporzheimer Weinkönigin übernehmen wird. Am Sonntag wurde sie der Bevölkerung vorgestellt.

Das macht das neue Trio beruflich

Mehr als 100 Interessenten, darunter viele Vereinsvertreter, waren zur örtlichen Winzergenossenschaft gekommen, um zu schauen, wer ihren Wein künftig repräsentieren wird. Von ihnen gab es jede Menge Jubel und Applaus, als Eva Lanzerath vom Verein Weindorf Walporzheim buchstäblich die Katze oder aber die Regentinnen zur Hintertür hereinließ. Da kamen gleich drei junge Damen, neben der künftigen Weinkönigin auch ihre beiden Prinzessinnen: Natalie Mies, 27-jährige Junior Produktmanagerin eines Kosmetik- und Pharmaproduzenten, sowie Isabelle Fischenich. Die 24-Jährige ist gelernte Drogistin. Tiana Lindener selbst bereitet sich derzeit in einem dualen Studium auf die Bachelorarbeit im Studienfach der Sozialen Arbeit vor. Was alle drei verbindet, ist neben der Liebe zum Wein die Freude am Karneval.

Wie so oft im Weindorf Walporzheim haben die neuen Regentinnen des Weins Wurzeln in der Karnevalsgesellschaft Bunte Kuh. Unter den zahlreichen Ortsvereinen bei der Vorstellung zeigten sich die Karnevalisten daher besonders stolz auf die neuen Weinmajestäten. Die Mutter der künftigen Weinkönigin, Ute Lindener, war vor genau 40 Jahren ins gleiche Amt gehoben worden.

Proklamation am 22. August

Moderatorin Eva Lanzerath verriet derweil noch ein wenig mehr über die drei jungen Damen, die den kleinen Weinort ab dem vierten Septemberwochenende repräsentieren werden. So müsse die Reiselust der kommenden Weinkönigin erst einmal warten, denn im kommenden Jahr geht es erst einmal auf eher kurze Reisen zum Thema Wein. Den nächsten Fernzielen wolle sie sich dann in zwei Jahren widmen. Auf das Ehrenamt freut sich die junge Frau: „Es war schon immer ein Wunsch vor mir, als Weinkönigin in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten“, sagt sie und betont: „Dabei möchte ich Walporzheim mit Herz und Stolz vertreten.“

Außerdem sei sie besonders gespannt darauf, neue Menschen kennenzulernen, viele Erfahrungen zu sammeln und schöne Momente zu erleben. Die künftige Weinprinzessin Isabella Fischenich freut sich derweil darauf, im Jahr der Regentschaft mehr über den Wein und seine Vielfalt zu lernen. Da sie im Ahrtal aufgewachsen sei, führe kaum ein Weg am Wein vorbei, sagt sie und betont die immer wieder einzigartige Stimmung und die gelebten Traditionen bei den Weinfesten. Auch Natalie Mies strebt neues Wissen über den Wein an. „Besonders freue ich mich aber auf eine unvergessliche Zeit und viele tolle Erfahrungen mit Tiana und Isabella“, sagt sie.

Die Proklamation der neuen Weinregentinnen Walporzheims findet am 22. August statt.