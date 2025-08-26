Der neue Bahnhaltepunkt in Walporzheim ist am Montagabend feierlich eröffnet worden. Er war zwar nicht flutbetroffen, aber im Zuge der Erneuerung der Ahrtalbahn wurde der Bahnsteig nun endlich auch barrierefrei umgebaut.

Einen barrierefreien, ohne beschwerliche Treppen zu erreichenden Bahnhaltepunkt, das haben sich die Walporzheimer und ihr Ortsbeirat schon seit vielen Jahren gewünscht. Nun wurde es Wirklichkeit. Hoch oben auf dem Bahndamm zwischen dem Ort und der B267 liegend wurde der Haltepunkt der Ahrtalbahn von der großen Flut im Jahr 2021 zwar verschont, aber sie war trotzdem der Grund, dass der Wunsch nun nach 20 Jahren „ständigem Bohren“ in Erfüllung ging und zusätzlich zur Treppe eine lange Rampe den Damm hinauf für körperlich Behinderte gebaut wurde.

Wie aus einem Bahnhof ein Haltepunkt wurde

Durch die anstehende komplette Elektrifizierung der Strecke und das Neulegen der Gleise der Ahrtalbahn musste auch der Haltepunkt erneuert werden. Aus den Anfangstagen der Ahrtalbahn resultierend ist es umgangssprachlich im Ort noch immer der Bahnhof, und dieser hatte auch seit 1912 auf dem Bahndamm ein Bahnhofsgebäude im Fachwerkstil.

Es werden aber genau genommen nicht die Voraussetzungen für einen Bahnhof erfüllt. Ein solcher muss nämlich über zwei Gleise verfügen und mindestens eine Weiche. Das ist aber hier nicht der Fall. So ist es eben nun ganz offiziell ein Haltepunkt geworden, denn als solcher wurde er nun am Montag mit sprichwörtlich „großem Bahnhof“ offiziell der Öffentlichkeit übergeben.

i Der neue Haltepunkt Walporzheim ist mit modernster Technik ausgestattet und jetzt auch barrierefrei. Jochen Tarrach

Ob nun Bahnhof oder Haltepunkt, das Ergebnis ist nur für den technischen Bahnbetrieb interessant, sonst aber völlig identisch: Die Fahrgäste können ein- oder aussteigen und sind so verkehrstechnisch an die Welt angebunden. Und genau das in Zukunft noch viel besser als vor der Flut. Es werden demnächst ab hier erstmalig mit dem RB30 von Ahrbrück nach Bonn und dem RB32 von Ahrbrück nach Koblenz zwei Zugverbindungen bedient, ab 2026 sogar beide mit E-Loks.

i Zur Eröffnung wurde das traditionelle rote Band durchgeschnitten. Mit dabei waren Kommerns Museumsleiter Carsten Vorwig (von links) und Kreisbeigeordneter Horst Gies sowie Walporzheims Ex-Ortsvorsteher Gregor Sebastian (von rechts), Bürgermeister Guido Orthen, Erster Beigeordneter Peter Diewald und Ortsvorsteherin Petra Lanzerrath. Jochen Tarrach

So hatte die Neueröffnung des eigentlich nur kleinen Haltepunktes, der im Augenblick noch die Endhaltestelle der Ahrtalbahn ist, trotzdem große symbolische Bedeutung für die Modernisierung der Ahrtalbahn, aber nach Worten von Bürgermeister Guido Orthen auch für die ganze Stadt.

Zur kleinen Eröffnungsfeier hatten sich neben Vertretern der Stadtratsfraktionen, des Ortsbeirates und zahlreichen Bürgern sowie Thorsten Rommel vom Bahnhofsmanagement der DB Infra Go aus Koblenz auch Carsten Vorwig, Direktor des LVR-Landesmuseums in Kommern, eingefunden. Und das hatte seinen besonderen Grund.

Als im Jahr 1912 die Ahrtalstrecke an ihre jetzige Position verlegt wurde, bekam der damalige Bahnhof Walporzheim auch ein schickes Bahnhofsgebäude. Für die jetzt neue elektrifizierte Ahrtalbahn passte das schmucke Fachwerkgebäude auch technisch nicht mehr dazu und wäre schlichtweg auf dem Müll gelandet, wenn da nicht das Museum in Kommern wäre.

Fachleute von dort bauten es im Mai 2024 vorsichtig ab und zerlegten es dabei in Einzelteile. Derzeit wird es nun in Kommern als Beispiel für den historischen Bahnbetrieb im Ahrtal wieder aufgebaut. 2026 soll Richtfest sein und 2027 dann die feierliche Neueröffnung.