Roman von Werner Schüller Walporzheimer Autor nimmt Ahrwinzer in den Blick Gabi Geller 09.12.2024, 06:00 Uhr

i Werner Schüller mit seinem neuen Roman. Gabi Geller

Der Heimatbuchautor Werner Schüller aus Walporzheim hat erstmals einen Roman geschrieben. In „Reben, Liebe und das Schicksal“ geht es - wie könnte es auch anders sein - um eine Winzerfamilie aus Ahrweiler.

Einen Roman zu verfassen, der im Ahrtal spielt und in dessen Zentrum eine alteingesessene Winzerfamilie in Ahrweiler steht, dazu wäre wohl kaum jemand besser geeignet als Werner Schüller. Geboren und aufgewachsen in Ramersbach wohnt er seit vielen Jahren in Walporzheim und hat sich einen Namen gemacht als Sachbuchautor von über 20 Büchern und Fotobänden über die heimische Region.

