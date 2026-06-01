Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler Walporzheim: Wann wird das neue Wasserwerk errichtet? Lars Tenorth 01.06.2026, 06:00 Uhr

i Das Wasserwerk Walporzheimer Straße soll nach aktuellem Stand im Jahr 2028 fertigestellt sein. Lars Tenorth

Das neue Wasserwerk in Walporzheim soll hohen Qualitätsanforderungen entsprechen und hochwassersicher sein. Für die Fertigstellung gibt es auch bereits einen Zeitkorridor. So sehen die nächsten Schritte aus.

Die Flut im Sommer 2021 beschädigte die Bausubstanz des Wasserwerks Walporzheimer Straße stark. Stark in Mitleidenschaft gezogen beziehungsweise teils zerstört wurden die technischen Anlagen. Um die Versorgung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sicherzustellen, wurde eine temporäre mobile Ersatzanlage zur Trinkwasseraufbereitung aufgebaut.







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