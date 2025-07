Am heißen Mittwoch, 2. Juli, kletterten die Temperaturen auf satte 38,5 Grad in Walporzheim, wo 2024 der Jahresrekordwert bundesweit gemessen wurde. Den hält nun seit gestern vorerst Niedersachsen für das Jahr 2025.

Der Mittwoch war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der bisher heißeste Tag des Jahres. Der bundesweite Rekordwert unter den 469 Temperaturmessstandorten des DWD wurde im vergangenen Jahr mit 36,5 Grad am 13. August in der Messstation auf dem Gelände der ehemaligen Weinbauschule in Walporzheim gemessen. Hier gab es am vergangenen Mittwoch den Höchstwert von 38,5 Grad, wie Diplom-Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Regionalen Klimabüro Essen des DWD auf RZ-Anfrage berichtete.

Heißester Wert diesmal in Niedersachsen gemessen

In der bundesdeutschen „Hitparade“ der Hitzegemeinden reicht diese Temperatur aber „nur“ für Platz acht. Lange Zeit sah es so aus, als ob der Top-Wert ganz in der Nähe registriert wurde. In Andernach in Rheinland-Pfalz wurden am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr 39,3 Grad gemessen. Zu diesem Zeitpunkt der deutschlandweite Top-Wert sowohl des Tages als auch des bisherigen Jahres, wie eine DWD-Sprecherin am Abend sagte.

Meteorologe Kesseler-Lauterkorn korrigierte am Donnerstagvormittag die Reihenfolge. Nach seinen Angaben wurde im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wunstorf in Niedersachsen nordwestlich von Hannover der Spitzenwert von 39,6 Grad erreicht. Es folgen Andernach (39,3 Grad Celsius), Demker im Südosten der Altmark (39,2), Kitzingen in Unterfranken (39,1), Saarbrücken-Burbach (38,9), Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe (38,7) sowie mit 38,6 Grad Möckern-Drewitz im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, Kahl am Main und Schipkau-Klettwitz im südbrandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Zu einer Vierergruppe mit 38,5 Grad wie Bad Neuenahr zählen noch Klitzschen bei Torgau, Bad Nauheim in Hessen und Mannheim.

Mitte Juli war es schon mal noch heißer in Bad Neuenahr

Laut DWD bedeuten die 38,5 Grad in der Kreis- und Kurstadt einen neuen Rekord für Anfang Juli, aber nicht in der Bilanz aller Hitzetage an der Ahr: „Am 25. Juli 2019 wurden für Bad Neuenahr sogar 40,4 Grad gemessen“, berichtet Kesseler-Lauterkorn nach einem Blick in die Datenbank.