Stationen zum Ausprobieren
Waldlehrpfad in Remagen soll moderner werden
Ein Waldlehrpfad, wie dieser im malerischen Hüllwald bei Daaden im Landkreis Altenkirchen, ist eine Bereicherung für viele Famil
Ein Waldlehrpfad, wie dieser im malerischen Hüllwald bei Daaden im Landkreis Altenkirchen, ist eine Bereicherung für viele Familien, Wanderer und Ausflügler. Der Waldlehrpfad in Remagen soll jetzt moderner werden.
Symbolbild: Dominik Ketz

Der Waldlehrpfad auf dem Reisberg in Remagen ist veraltet, die Infotafeln teils verwittert. Jetzt soll der Lehrpfad wieder schick und moderner werden – mit interaktiven Stationen. Doch das Vorhaben wird teurer als geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Der Waldlehrpfad auf dem Reisberg ist nicht mehr zeitgemäß und soll umgestaltet werden. Ein neues Konzept wird dafür die Grundlage bilden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat jetzt dem Stadtrat empfohlen, rund 16.000 Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen, damit das Projekt „Konkretisierung eines Konzepts zur Neugestaltung eines Wald- und Klimalehrpfades in Remagen“ realisiert werden kann.
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