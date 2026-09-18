Der Waldlehrpfad auf dem Reisberg in Remagen ist veraltet, die Infotafeln teils verwittert. Jetzt soll der Lehrpfad wieder schick und moderner werden – mit interaktiven Stationen. Doch das Vorhaben wird teurer als geplant.
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Der Waldlehrpfad auf dem Reisberg ist nicht mehr zeitgemäß und soll umgestaltet werden. Ein neues Konzept wird dafür die Grundlage bilden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat jetzt dem Stadtrat empfohlen, rund 16.000 Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen, damit das Projekt „Konkretisierung eines Konzepts zur Neugestaltung eines Wald- und Klimalehrpfades in Remagen“ realisiert werden kann.