Waldkindergärten werden auch im Kreis Ahrweiler beliebter.
Waldkindergärten werden auch im Kreis Ahrweiler beliebter.
Die Waldorfer Kita St. Remaclus besteht aus zwei Gruppen, die in einem Schulgebäude untergebracht sind, und einer Waldgruppe mit Bauwagen. Letztere wird einem Trend gerecht, der auch im Kreis Ahrweiler spürbar ist: dem Zulauf für Waldkindergärten.

Mit bunten Tüll-Tüchern tanzen die Kinder der Mäusegruppe von der Waldorfer Kindertagesstätte St. Remaclus im Bewegungsraum herum. Sie üben den Tanz der Gefühle für den Besuch der Möhnen. Gerade wird parallel der Mittagstisch gedeckt. In dem ehemaligen Schulgebäude, ein Bau aus dem Jahr 1842, ist der Kindergarten untergebracht.

