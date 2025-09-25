„Klarstellung veröffentlicht“ Waldi ist geschockt über Falschmeldungen zu seinem Tod Judith Schumacher 25.09.2025, 14:00 Uhr

i Der Trödler und Krimi-Autor Walter "Waldi" Lehnertz ("Bares für Rares") angelt an einem See in Pulheim. Gerüchte um seinen Tod sorgten jüngst für Aufsehen. Oliver Berg. Oliver Berg/dpa

Falschmeldungen über Promis machen im Internet schnell die Runde. So hat es jüngst auch Walter Lehnertz, „80-Euro-Waldi“ aus der Sendung „Bares für Rares“, erwischt. Von den Gerüchten zu seinem angeblichen Tod hält er wenig.

Vergiftet, erschossen, bei Bares für Rares rausgeflogen. Wie der Händler der Kult-Trödel-Fernsehshow „Bares-für-Rares“ Walter Lehnertz, auch als 80-Euro-Waldi bekannt, jetzt am Rande seiner Lesung aus seinem neuesten Krimi „Mord am Schätztag“ und Anekdoten aus seiner Neuerscheinung „Waldis Weisheiten“ in der Bad Breisiger Jahnhalle erzählte, werden über ihn unwahre Gerüchte im Internet gestreut.







