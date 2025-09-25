Falschmeldungen über Promis machen im Internet schnell die Runde. So hat es jüngst auch Walter Lehnertz, „80-Euro-Waldi“ aus der Sendung „Bares für Rares“, erwischt. Von den Gerüchten zu seinem angeblichen Tod hält er wenig.
Lesezeit 2 Minuten
Vergiftet, erschossen, bei Bares für Rares rausgeflogen. Wie der Händler der Kult-Trödel-Fernsehshow „Bares-für-Rares“ Walter Lehnertz, auch als 80-Euro-Waldi bekannt, jetzt am Rande seiner Lesung aus seinem neuesten Krimi „Mord am Schätztag“ und Anekdoten aus seiner Neuerscheinung „Waldis Weisheiten“ in der Bad Breisiger Jahnhalle erzählte, werden über ihn unwahre Gerüchte im Internet gestreut.