Uhu, Jagdhund und Rückepferd
Walderlebnistag in Kempenich hat mit Wetter zu kämpfen
Die Arbeitspferde Balou und Ilvey werden normalerweise im Wald eingesetzt, um schwere Baumstämme zu bewegen. Beim Walderlebnista
Die Arbeitspferde Balou und Ilvey werden normalerweise im Wald eingesetzt, um schwere Baumstämme zu bewegen. Beim Walderlebnistag zogen sie stattdessen Kinder.
Thomas Kölsch

Der Walderlebnistag am Sonntag in Kempenich war trotz der Wetterkapriolen ein spaßiger und lehrreicher Tag für Groß und Klein. Dabei ging es um Technik, aber auch Natur und Tiere standen im Mittelpunkt.

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Wie so vieles ist der Regen Segen und Ärger zugleich. Die Natur ist überaus dankbar, dass endlich wieder größere Massen vom Himmel herabprasseln – für die Veranstalter und Teilnehmer am Walderlebnistag in Kempenich am Sonntag, 13. September, war der ständige Wechsel zwischen nassen und trockenen Bedingungen dagegen ziemlich lästig.
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