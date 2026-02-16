Karneval in Walporzheim
Walbeze kann vor allem eines: knatschjeck!
Walporzheim: Bitte nicht füttern, gilt für diesen bunten Zoo.
Thomas Weber

In Walporzheim stand am Sonntag der große Karnevalszug der KG „Bunte Kuh“ auf dem Programm. Und der ist Anziehungspunkt für Hunderte Jecken in jedem Jahr – sogar von weit her, nämlich aus Karlsruhe, kam in diesem Jahr eine Gruppe.

Im westlichsten Teil der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler stand der Karnevalszug an, und der lockte wahre Menschenmassen ins idyllische Walporzheim. Dort hatte die Karnevalsgesellschaft „Bunte Kuh“ wieder einmal den ganzen Ort mobilisieren können, einige Jecke waren auch aus großer Entfernung angereist.

