Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Wahlendspurt: Wer wird Nachfolger von Guido Orthen? Lars Tenorth 18.03.2026, 14:00 Uhr

i Der amtierende Stadtbürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), tritt nicht mehr für eine Wiederwahl an, stattdessen möchte er am Sonntag in den Landtag einziehen. Wer wird Nachfolger von Guido Orthen? Vier Kandidaten kämpfen um letzte Stimmen. Lars Tenorth

Schon am 22. März könnte die Entscheidung fallen, wer der neue Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler wird. So wollen Pascal Rowald, Christoph Scheuer, Axel Ritter und Jörn Kampmann jetzt noch Unentschlossene von sich überzeugen.

Die vier Kandidaten Axel Ritter, Christoph Scheuer, Jörn Kampmann und Pascal Rowald kämpfen um die letzten Stimmen vor der Wahl am Sonntag, 22. März. Während Ritter und Kampmann als Einzelkandidaten antreten, geht Scheuer für die Grünen ins Rennen und Rowald für die CDU.







Artikel teilen

Artikel teilen