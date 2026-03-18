Schon am 22. März könnte die Entscheidung fallen, wer der neue Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler wird. So wollen Pascal Rowald, Christoph Scheuer, Axel Ritter und Jörn Kampmann jetzt noch Unentschlossene von sich überzeugen.
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Die vier Kandidaten Axel Ritter, Christoph Scheuer, Jörn Kampmann und Pascal Rowald kämpfen um die letzten Stimmen vor der Wahl am Sonntag, 22. März. Während Ritter und Kampmann als Einzelkandidaten antreten, geht Scheuer für die Grünen ins Rennen und Rowald für die CDU.