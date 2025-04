Das hat es bisher noch nicht gegeben: Der CDU-Stadtverband Sinzig hat für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 18. Mai, keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Das sah 2017 noch ganz anders aus. Damals gab es eine Stichwahl zwischen Martin Braun (CDU) und dem amtierenden Stadtchef Andreas Geron (parteilos), der haushoch gewann. Ein Novum in Sinzig, denn die Verwaltungschefs vor ihm hatten alle – es handelt sich um eine Ära von 50 Jahren – jeweils ein christlich-demokratisches Parteibuch.

CDU hält sich bedeckt, SPD grundsätzlich zufrieden mit Geron

Warum die Sinziger CDU diesmal auf einen Kandidaten verzichtet, darauf gibt es bisher keine Antwort. Man werde sich dazu in einer Pressemitteilung in der kommenden Woche äußern, hält sich Fraktionschef Franz Hermann Deres auf Nachfrage unserer Zeitung bedeckt. Dann wird wohl auch feststehen, ob und wenn ja welchen Kandidaten – zur Auswahl stehen Andreas Geron (parteilos) und Alexander Albrecht (Freie Wähler – Bürgerliste Sinzig) – die Sinziger CDU unterstützen wird. Man werde dies zuvor in den Gremien abstimmen, kündigt Deres an.

„Die SPD hatte vor Beginn der Ausschreibung der Stelle des Bürgermeisters mitgeteilt, dass grundsätzlich Zufriedenheit mit der Amtsführung von Bürgermeister Geron besteht, insbesondere mit der Bewältigung der Folgen aus der Corona-Epidemie und der Flut im Jahr 2021“, sagt Fraktionssprecher Hartmut Tann. Über das weitere Vorgehen solle nun zusammen mit den beiden SPD-Ortsvereinen Sinzig und Bad Bodendorf entschieden werden. Dass die SPD selbst keinen eigenen Kandidaten hat, begründet Tann wie folgt: „Die SPD in Sinzig hat vornehmlich in den eigenen Reihen nach einer/m Bürgermeisterkandidatin/en gesucht. Trotz Ansprache mehrerer geeigneter Genossinnen und Genossen konnte letztendlich niemand für eine Kandidatur gewonnen werden.“

Mehrheit der Grünen gegen Wahlempfehlung, FDP noch in der Prüfung

Eine ähnliche Antwort gibt es von Hardy Rehmann, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen. „Es gab in den Reihen des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen kein Mitglied, das Interesse an einer Kandidatur hatte“, berichtet er. Die Frage, ob und welchen Kandidaten man unterstützen wolle, sei Rehmann zufolge ausführlich intern diskutiert worden. Das Ergebnis: „Die Mehrheit unseres Ortsverbands hat sich dafür ausgesprochen, keine Wahlempfehlung auszusprechen“, informiert der Fraktionssprecher der Grünen. Beide Kandidaten seien der Mehrheit der Mitglieder und vielen Bürgern der Stadt wegen ihrer langjährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher in Bad Bodendorf sowie als Bürgermeister der Stadt Sinzig gut bekannt und sicher grundsätzlich gut für die Aufgabe als Bürgermeister der Stadt Sinzig geeignet, so Rehmann. „Jeder der beiden Kandidaten hat seine eigenen Stärken, und jeder Bürger, jede Bürgerin sollte sich hier eine eigene Meinung bilden“, betont er.

i Am Sonntag, 18. Mai, wählen die Sinziger einen neuen Bürgermeister. Hans-Jürgen Vollrath (Archiv)

Auch bei der FDP ist noch offen, ob beziehungsweise welchen Bewerber fürs Bürgermeisteramt sie ihren Wählern empfehlen wird. „Die FDP Sinzig setzt sich intensiv mit beiden Kandidaten auseinander und prüft ihre Positionen sowie ihre Konzepte für die Zukunft unserer Stadt. Ein entscheidender Faktor für unsere Unterstützung ist, dass der Kandidat auch zur liberalen Ausrichtung der FDP Sinzig passt. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch noch keine Tendenz abgeben“, erklärt Fraktionschef Martin Thormann und ergänzt: „Nach unseren internen Beratungen werden wir mitteilen, welchen Kandidaten wir unterstützen. Entscheidend ist, dass dieser zu unserer politischen Ausrichtung passt, beziehungsweise dass es in zentralen Punkten ausreichende inhaltliche Schnittmengen gibt.“ Zu der Tatsache, dass auch aus den Reihen der FDP es keinen eigenen Bewerber für das Bürgermeisteramt gibt, sagt Thormann: „Die FDP Sinzig hat intensiv geprüft, ob wir einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufstellen. Letztlich haben wir uns dagegen entschieden, da wir keine Persönlichkeit gefunden haben, die sowohl unseren Ansprüchen an Kompetenz und Erfahrung entspricht als auch zur notwendigen Neuausrichtung unserer Heimatstadt Sinzig passt.“