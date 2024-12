Grundsatzentscheidung steht Wärmenetz für Dernau soll kommen Frank Bugge 22.12.2024, 14:00 Uhr

i Der Rat der Gemeinde Dernau hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung mit einer "Grundsatzentscheidung zur Errichtung des Wärmenetzes Dernau" seine Entschlossenheit bekräftigt, das Dorfwärmenetz zu realisieren. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Beim Heizen gibt es Alternativen zu hauseigenen Öl- und Gasheizungen oder der elektrischen Wärmepumpe. Der Gemeinderat von Dernau hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bekundet, ein entsprechendes Projekt weiter voranzutreiben.

Der Rat der Gemeinde Dernau hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung mit einer Grundsatzentscheidung zur Errichtung des Wärmenetzes Dernau seine Entschlossenheit gezeigt: In der vierten Heizperiode nach der Flut mit Not- oder Übergangsheizungen hat er damit den am Anschluss interessierten Dernauern und den mit 11 Millionen Euro Fördergeld beteiligten Landesinstitutionen bekundet, dass er das bereits seit 2021 laufende ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen