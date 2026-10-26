In der Barbarossastraße in Sinzig wurde die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Und auch für alle anderen Straßen wünscht sich der Stadtrat weniger Lärm. Dazu hat das Gremium einen fast einstimmigen Beschluss gefasst.
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Seit rund einer Woche gilt auf der viel befahrenen Sinziger Barbarossastraße Tempo 30. „Wir haben das schon recht lange im Blick gehabt. Vor allem, weil die Straße zum Schulweg zahlreicher Schüler gehört“, erklärt Sinzigs Büroleiter Markus Jüris. Doch auch auf allen anderen Straßen der Stadt und dessen Ortsteilen soll es nach dem Wunsch des Sinziger Stadtrats ruhiger zugehen.