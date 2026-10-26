Stadtrat will Lärm mindern Wäre Tempo 30 eine Lösung für Sinzig und die Ortsteile? Judith Schumacher 26.10.2026, 05:00 Uhr

i In der Sinziger Barbarossastraße dürfen nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden. Wie Büroleiter Markus Jüris erklärte, ist das Verfahren aber keine Blaupause für alle anderen Straßen. Judith Schumacher

In der Barbarossastraße in Sinzig wurde die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Und auch für alle anderen Straßen wünscht sich der Stadtrat weniger Lärm. Dazu hat das Gremium einen fast einstimmigen Beschluss gefasst.

Seit rund einer Woche gilt auf der viel befahrenen Sinziger Barbarossastraße Tempo 30. „Wir haben das schon recht lange im Blick gehabt. Vor allem, weil die Straße zum Schulweg zahlreicher Schüler gehört“, erklärt Sinzigs Büroleiter Markus Jüris. Doch auch auf allen anderen Straßen der Stadt und dessen Ortsteilen soll es nach dem Wunsch des Sinziger Stadtrats ruhiger zugehen.







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