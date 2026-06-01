Der Rücktritt von Ortsbürgermeister Frank Auvera hat in der Wahlperiode eine Neuwahl notwendig gemacht. Diese ist am Sonntag über die Bühne gegangen – mit einem wenig überraschenden Ergebnis.

Olaf Leidreiter wird neuer Ortsbürgermeister von Mayschoß. So jedenfalls will es die Bevölkerung des Dorfes an der Mittelahr. Bei der Wahl am Sonntag machten 96,1 Prozent der Wähler ihr Kreuzchen für den einzigen Kandidaten bei „Ja.“

Die offizielle Ernennung liegt nun in Dominik Gielers Händen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr.