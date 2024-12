Florian Schröder rechnet ab Wadenbeißer im Dauereinsatz Thomas Kölsch 18.12.2024, 09:00 Uhr

i In seinem Jahresrückblick „Schluss jetzt“ hat Florian Schroeder auf Politiker aller Parteien geschimpft. Thomas Kölsch. Thomas Kölsch

Das Format „Quatsch keine Oper“ holt immer wieder interessant Künstler auf die Bühne des Bonner Opernhauses. Zuletzt lieferte Florian Schröder einen satirischen Jahresrückblick ab.

Er kann’s einfach nicht lassen: Einmal mehr hat Florian Schroeder in seinem Jahresrückblick „Schluss jetzt“ auf Politiker aller Parteien geschimpft, hat sie vorgeführt, verurteilt und bei seinem ersten Auftritt in der Bonner Oper kurzerhand an den Pranger gestellt.

